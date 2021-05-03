 Scoxit після Brexit? Прагнення незалежності в Шотландії - ″Європа у фокусі″ (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 03.05.2021

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Політика й суспільство

Scoxit після Brexit? Прагнення незалежності в Шотландії - "Європа у фокусі" (відео)

Росія: чому німці летять робити щеплення "Спутник V" в Москву. Сербія: смертоносну зброю перетворюють на музичні інструменти. Словенія: свобода преси в небезпеці через тиск влади. Франція: робота мрії на маяку.

Незалежність Шотландії - райдужна мрія багатьох її жителів

Незалежність Шотландії - райдужна мрія багатьох її жителів

Дивіться європейський тижневик щопонеділка на каналі "DW Українською". Сьогодні - з такими темами:

00:00 Росія: чому німці летять робити щеплення "Спутник V" в Москву

06:02 Шотландія: прихильники незалежності від Великобританії зміцнюють позиції

11:30 Сербія: смертоносну зброю перетворюють на музичні інструменти

15:30 Словенія: свобода преси в небезпеці через тиск влади

20:10 Франція: робота мрії на маяку

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Чому у Франції небезпечно сперечатися про іслам - "Європа у фокусі" (відео)

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Докладно

Незалежність Шотландії - райдужна мрія багатьох її жителів

Scoxit: Шотландія прагне незалежності - "Європа у фокусі"

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