Scoxit після Brexit? Прагнення незалежності в Шотландії - "Європа у фокусі" (відео)

Росія: чому німці летять робити щеплення "Спутник V" в Москву. Сербія: смертоносну зброю перетворюють на музичні інструменти. Словенія: свобода преси в небезпеці через тиск влади. Франція: робота мрії на маяку.
Дивіться європейський тижневик щопонеділка на каналі "DW Українською". Сьогодні - з такими темами:
00:00 Росія: чому німці летять робити щеплення "Спутник V" в Москву
06:02 Шотландія: прихильники незалежності від Великобританії зміцнюють позиції
11:30 Сербія: смертоносну зброю перетворюють на музичні інструменти
15:30 Словенія: свобода преси в небезпеці через тиск влади
20:10 Франція: робота мрії на маяку
Франція та іслам: бути вчителем небезпечно? Туреччина і права жінок: навчитися писати у 60. Німеччина і війна: як не забути жахи Голокосту. Іспанія і бідність: як живе найбільше незаконне поселення в ЄС.
Жертви інцесту порушують табу. Літні Олімпійські ігри за полярним колом. Перший малий електричний літак у Словенії. Середньовічне братство як гробарі пандемії.