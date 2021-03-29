 Історії зґвалтованих підлітків: скандал із жертвами інцесту у Франції - ″Європа у фокусі″ (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 30.03.2021

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Політика й суспільство

Історії зґвалтованих підлітків: скандал із жертвами інцесту у Франції - "Європа у фокусі" (відео)

Жертви інцесту порушують табу. Літні Олімпійські ігри за полярним колом. Перший малий електричний літак у Словенії. Середньовічне братство як гробарі пандемії.

Symbolbild Gewalt gegen Frauen

Діти - жертви інцесту у Франції

Дивіться європейський тижневик щопонеділка на каналі "DW Українською". Сьогодні - з такими темами:

0:01 Франція: жертви інцесту порушують табу

12:11 Фінляндія: літні Олімпійські ігри за полярним колом завдяки змінам клімату

6:35 Болгарія/Сербія: "собача мафія" наживається на контрабанді цуценят

22:49 Словенія: без шуму і викидів - перший малий електричний літак На жаль, це відео не доступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті: https://p.dw.com/p/3rJgD

17:29 Іспанія: середньовічне братство як гробарі пандемії

DW.COM

Чому в Бельгії не хочуть робити щеплення від коронавірусу - "Європа у фокусі" (відео)

Італія: мафія вербує молодь. Фінляндія: життя без коронавірусу на острові. Великобританія: рибалки як жертви Brexit. Бельгія: чому там проти вакцинації. ФРН: музика для бранців пандемії - флешмоб тривалістю в рік.  

Як у Великобританії кози бізнесу допомагають - "Європа у фокусі" (відео)

Німеччина: через сексуальні домагання католицька церква втрачає вірян. Іспанія: мешканці Канарських островів невдоволені притоком біженців. Росія: чорний сніг і забруднене повітря у шахтарському регіоні.  

Навіщо прем'єр Угорщини Віктор Орбан перебудовує Будапешт - "Європа у фокусі" (відео)

Боснія: що відбувається з біженцями на кордонах ЄС. Іспанія: за що репер опинився в тюрмі. Німеччина: як горе об'єднало євреїв і мусульман. Великобританія: найкраща робота на свіжому повітрі.  

Правий екстремізм у Німеччині - "Європа у фокусі" (відео)

Скандал із допомогою на дітей у Нідерландах. Музичне повстання дівчат-рома проти традицій. Як в аристократичних родинах Великобританії дискримінують дівчат. Цирк за вітриною у часи коронавірусу.  

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Франція: жертви інцесту порушують табу. Фінляндія: літні Олімпійські ігри за полярним колом завдяки змінам клімату. Словенія: без шуму і викидів - перший малий електричний літак. Іспанія: середньовічне братство як гробарі пандемії

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