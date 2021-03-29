Історії зґвалтованих підлітків: скандал із жертвами інцесту у Франції - "Європа у фокусі" (відео)

Жертви інцесту порушують табу. Літні Олімпійські ігри за полярним колом. Перший малий електричний літак у Словенії. Середньовічне братство як гробарі пандемії.
Дивіться європейський тижневик щопонеділка на каналі "DW Українською". Сьогодні - з такими темами:
0:01 Франція: жертви інцесту порушують табу
12:11 Фінляндія: літні Олімпійські ігри за полярним колом завдяки змінам клімату
6:35 Болгарія/Сербія: "собача мафія" наживається на контрабанді цуценят
22:49 Словенія: без шуму і викидів - перший малий електричний літак На жаль, це відео не доступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті: https://p.dw.com/p/3rJgD
17:29 Іспанія: середньовічне братство як гробарі пандемії
Італія: мафія вербує молодь. Фінляндія: життя без коронавірусу на острові. Великобританія: рибалки як жертви Brexit. Бельгія: чому там проти вакцинації. ФРН: музика для бранців пандемії - флешмоб тривалістю в рік.
Німеччина: через сексуальні домагання католицька церква втрачає вірян. Іспанія: мешканці Канарських островів невдоволені притоком біженців. Росія: чорний сніг і забруднене повітря у шахтарському регіоні.
Боснія: що відбувається з біженцями на кордонах ЄС. Іспанія: за що репер опинився в тюрмі. Німеччина: як горе об'єднало євреїв і мусульман. Великобританія: найкраща робота на свіжому повітрі.