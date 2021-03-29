Історії зґвалтованих підлітків: скандал із жертвами інцесту у Франції - "Європа у фокусі" (відео)

Дивіться європейський тижневик щопонеділка на каналі "DW Українською". Сьогодні - з такими темами:

0:01​ Франція: жертви інцесту порушують табу

12:11​ Фінляндія: літні Олімпійські ігри за полярним колом завдяки змінам клімату

6:35​ Болгарія/Сербія: "собача мафія" наживається на контрабанді цуценят

22:49​ Словенія: без шуму і викидів - перший малий електричний літак На жаль, це відео не доступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті: https://p.dw.com/p/3rJgD​

17:29​ Іспанія: середньовічне братство як гробарі пандемії