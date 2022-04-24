Чому французький бізнес не йде з Росії

Від компаній із Франції дедалі частіше вимагають, аби вони згорнули свій бізнес у Росії на тлі війни в Україні. Ухвалити таке рішення для них непросто - зокрема, і через сильну залежність французів від російського ринку.