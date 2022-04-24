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Залежність

Залежність - хвороблива потреба щось робити або вживати. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають пошуковому запиту "залежність".

Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

ЄС планує послабити залежність Індії від Росії

ЄС планує послабити залежність Індії від Росії 24.04.2022

ЄС та США намагаються встановити тісніші зв'язки з Індією, що є одним з найбільших у світі покупцем російської зброї. Індія досі не засудила російську агресію проти України.
Коментар: Довгий шлях Німеччини із залежності від російського газу

Коментар: Довгий шлях Німеччини із залежності від російського газу 21.04.2022

Тиск на ФРН щодо повної відмови від російських нафти і газу зростає. Однак залежність Німеччини ще висока, а перехід на нові джерела енергії потребує часу. Заклик до далекоглядної політики від Єнса Турау.
Данія має намір знизити залежність від російських енергоносіїв

Данія має намір знизити залежність від російських енергоносіїв 19.04.2022

Данія збільшить власний видобуток газу у Північному морі, щоб не залежати від російських поставок, пояснила прем'єр-міністерка Метте Фредеріксен.
Японія запроваджує ембарго на російське вугілля

Японія запроваджує ембарго на російське вугілля 08.04.2022

Також Японія заборонила імпорт інших російських товарів, зокрема, машинобудівної продукції та горілки.
Прем'єр Словаччини обіцяє дотримуватися лінії ЄС щодо плати за газ із Росії

Прем'єр Словаччини обіцяє дотримуватися лінії ЄС щодо плати за газ із Росії 04.04.2022

Словаччина дотримуватиметься спільної політики ЄС щодо розрахунків за газ із Росії, заявляє прем'єр країни. Раніше словацький міністр економіки заявляв про готовність платити за газ у рублях.
Єврокомісія має намір істотно збільшити обсяги імпорту СПГ

Єврокомісія має намір істотно збільшити обсяги імпорту СПГ 01.04.2022

До кінця 2022 року залежність ЄС від російського газу має скоротитися на дві третини, запевняють у Єврокомісії. Одним із важливих кроків задля зменшення цієї залежності є розширення ввозу СПГ до Європи, кажуть у ЄК.
Німецький бізнес закликав Росію дотримуватись умов газових контрактів

Німецький бізнес закликав Росію дотримуватись умов газових контрактів 31.03.2022

Москва односторонніми змінами контрактів на постачання газу ставить під загрозу десятиріччя енергетичних відносин з Німеччиною та ЄС, заявив глава Східного комітету німецької економіки Гермес.
Газовий шантаж Європи: що це означатиме для української ГТС?

Газовий шантаж Європи: що це означатиме для української ГТС? 31.03.2022

Російський газ лише за рублі? Спроба Путіна шантажувати європейських клієнтів "Газпрому" провалилася після того, як у Європі відмовилися платити в рублях, а Німеччина почала реально готуватися до відключення газу. Наскільки готова до такого сценарію ГТС України?
Німеччина та Австрія запровадили режим на випадок припинення постачання газу з Росії

Німеччина та Австрія запровадили режим на випадок припинення постачання газу з Росії 30.03.2022

Через газовий конфлікт Європи з Росією, Німеччина та Австрія посилюють заходи безпеки у енергетиці.
Чому французький бізнес не йде з Росії

Чому французький бізнес не йде з Росії 30.03.2022

Від компаній із Франції дедалі частіше вимагають, аби вони згорнули свій бізнес у Росії на тлі війни в Україні. Ухвалити таке рішення для них непросто - зокрема, і через сильну залежність французів від російського ринку.
В Німеччині прийнято закон про рівень заповнення газових сховищ

В Німеччині прийнято закон про рівень заповнення газових сховищ 25.03.2022

Одна з "дочок" усіх операторів газопроводів у ФРН зобов'язана до 1 грудня поступово заповнювати сховища до 90 відсотків.
Країни Євросоюзу планують спільно купувати газ

Країни Євросоюзу планують спільно купувати газ 22.03.2022

Рішення про спільні закупівлі може бути ухвалено на саміті ЄС наприкінці поточного тижня. Брюссель прагне якнайшвидше усунути залежність від газового імпорту з Росії.
Віцеканцлер ФРН: Політика відмови від російського газу - це надовго

Віцеканцлер ФРН: Політика відмови від російського газу - це надовго 22.03.2022

Федеральний міністр економіки Німеччини Роберт Габек розповів DW про підсумки переговорів у Катарі та ОАЕ, які, зокрема, покликані знизити залежність Німеччини від російських енергоносіїв.
Норвегія планує влітку збільшити поставки газу до Європи

Норвегія планує влітку збільшити поставки газу до Європи 16.03.2022

Російське вторгнення в Україну змусило західні країни замислитись про відмову від російських енергоносіїв. Норвегія розширить розробку газових родовищ, аби збільшити поставки газу до Європи.
ФРН планує до кінця року подолати залежність від нафти з РФ

ФРН планує до кінця року подолати залежність від нафти з РФ 12.03.2022

Міністр економіки Німеччини Роберт Габек хоче, щоб до осені ФРН позбулася залежності від вугілля, а до кінця року стала майже незалежною від нафти з РФ. Ситуація з імпортом газу - складніша, каже він.
Олаф Шольц: Німеччина не відмовиться від імпорту газу з Росії

Олаф Шольц: Німеччина не відмовиться від імпорту газу з Росії 11.03.2022

Європа набагато більше залежить від імпорту енергії, аніж США та Канада, пояснив канцлер ФРН. Євросоюз планує стати енергонезалежним від Росії 2027 року.
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