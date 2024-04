Щеплення проти залежності від кокаїну - як діє вакцина?

Споживання кокаїну вийшло на рекордно високий рівень: за підрахунками ООН, у 2021 році наркотичну речовину, яку добувають з листя кокаїнового куща, вживали близько 22 мільйонів людей. У Європі кокаїн є другим за поширеністю нелегальним наркотиком після канабісу. У Німеччині також спостерігається високий рівень споживання кокаїну, про що свідчать аналізи стічних вод.

Цей наркотик викликає сильну залежність і пошкоджує життєво важливі органи. Його вживання виснажує систему кровообігу до межі - це можна порівняти з марафоном. Відмова ж від наркотику пов'язана з великим фізичним і психічним стресом. Дослідники в Бразилії зараз розробляють вакцину, яка має надати підтримку під час терапії.

Як діє кокаїн?

Більшість людей вживають кокаїн у вигляді порошку через ніс. Або ж курять через трубку у вигляді креку. Речовина потрапляє до мозку через кров. Там наркотик стимулює організм до виділення різних речовин-нейромедіаторів, зокрема дофаміну. Основне відчуття після вживання кокаїну: потужна ейфорія.

Організм стає гіперактивним і подразненим. Серце працює на повну потужність, а артерії звужуються. Кров'яний тиск підвищується, як і температура тіла. Задоволення таких потреб, як голод і спрага, стає неважливим. У найгіршому випадку наркотичне сп'яніння може викликати судоми або закінчитися комою - аж до зупинки дихання й серця.

Одурманення триває 25-30 хвилин. "Таке відчуття, ніби всі світлофори горять зеленим", - змальову відчуття Ганспетер Екерт (Hanspeter Eckert). Він працює терапевтом у Берлінському товаристві терапії наркозалежних.

Мозок запам'ятовує цей стан: "Було насичено і чудово, я хочу відчути це знову!" А тіло зберігає споживання як "необхідне для виживання", пояснює Екерт. Бажання отримати більше кокаїну домінує над думками, внутрішні голоси, що попереджають про наслідки, затихають. Здоров'ям, соціальними контактами та роботою нехтують. Розвивається залежність.

Вакцинація від кокаїнової залежності?

Антикокаїнова вакцинація може сприяти лікуванню залежності. Після щеплення в крові утворюються антитіла, які специфічно зв'язуються з кокаїном. Таким чином, речовина стає занадто великою, щоб пройти через гематоенцефалічний бар'єр. Це оначає, що мозок не стимулюється. Інтоксикації не відбувається.

Реакції мозку, які зазвичай викликають потяг до наркотику, пригнічуються. В результаті пацієнт сприймає наркотик інакше, пояснює Фредеріко Гарсія з бразильського університету UFMG в інтерв'ю DW. Його дослідницька група провела випробування вакцини на щурах.

Гарсія вважає, що результати експериментів на тваринах можуть бути перенесені на людей. Це була б перша у світі антикокаїнова вакцина, яку можна було б використовувати для терапії. Інші дослідницькі групи в США також працюють над вакцинами. Клінічні випробування на людях ще не завершені, тож поки що невідомо, коли і чи з'явиться взагалі вакцина для кокаїнозалежних.

Чи може вакцинація захистити від залежності?

Терапевт Екерт вітає дослідження для створення вакцини. Він пояснює, що коли немає інтоксикації, голова може відпочити, а тіло - звільнитися від постійного подразнення. Екерт переконаний, що людина може отримати позитивний досвід і зрозуміти, що гарним самопочуттям вона завдячує сама собі, а не наркотику.

Водночас Екерт висловлює і застереження, адже терапія - це важка праця. На лікування потрібно щонайменше рік. Наркомани в терапії вчаться розуміти свої тіло та психіку. Вони говорять про свої почуття і проблеми - і мають ухвалювати складні рішення. Від яких друзів мені слід триматися подалі? Як мені переносити фізичний біль? Завдяки цьому процесу вони отримують більший контроль над своїм життям.

Вакцинація не призначена для профілактики або для випадкових споживачів кокаїну. Екерт попереджає, що серед вакцинованих існуватиме ризик передозування. Це пов'язано з тим, що щеплення не спрацьовує на зникнення одурманення. Людина може потягнутися за більшою дозою, що може перевантажити кровообіг - наслідком може стати зупинка серця і дихання.

Маріка Феррі з Європейського центру моніторингу наркотиків та наркоманії (EMCDDA) занепокоєна ще більше: "Сама по собі речовина не є ізольованою проблемою". Те, що залежні відмовляються колись від вживання кокаїну, не вирішує всі проблеми автоматично. Фізична шкода потребує лікування, так само як і психічне здоров'я. Терапія також передбачає роботу над психікою та соціальним середовищем. "На це потрібен час", - каже Феррі.

Вона очікує більш комплексних рішень і, як експертка з громадського здоров'я, виступає за збільшення кількості місць для терапії. Вакцинація ж, на перекоанння Феррі, підходитиме лише для невеликої частини людей, які вже перебувають у терапії.

