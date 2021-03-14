ООН: Люди частіше споживають наркотики на тлі пандемії

Від початку пандемії COVID-19 у світі зріс попит на канабіс і заспокійливі засоби. Це випливає з опитування Управління Організації Об'єднаних Націй з наркотиків і злочинності (UNODC), результати якого оприлюднили в четвер, 24 червня. Опитування провели серед фахівців із питань охорони здоров‘я у 77 країнах світу. Результати показали, що в 66 відсотках країн від початку пандемії зріс попит на канабіс і заспокійливе, повідомляє інформагенція dpa.

У своєму річному звіті про ситуацію на глобальному ринку наркотиків UNODC вказує на те, що спричинена пандемією економічна криза матиме довгострокові наслідки на попит і пропозицію нелегальних наркотиків. У звіті наводять такий приклад: дедалі більше людей в Афганістані намагаються заробляти гроші виробництвом опіуму. У 2020 році в цій країні на 37 відсотків зросли площі вирощування опіумного маку. Окрім того, Афганістан став великим постачальником амфетамінів у регіоні.

Дешевий кокаїн у Європі

За даними UNODC, у 2020 році у світі знизився попит на наркотики, які зазвичай споживають на вечірках, - кокаїн та екстазі. Однак в UNODC говорять про збільшення обсягів постачання і попиту на дешевий кокаїн у Європі. Фахівці повідомляють про те, що кримінальні банди з Балкан конкурують із іспанськими й італійськими угрупованнями, які імпортують кокаїн із Латинської Америки.

Збільшення конкуренції та нові торговельні шляхи призводять до того, що в Європу завозять не тільки більше кокаїну, а й чистіший продукт. Ціна наркотику знижується і більше людей можуть собі його дозволити, заявив аналітик UNODC Томас Пічманн (Thomas Pietschmann) у коментарі dpa. Важливими портами для завезення кокаїну до Європи в UNODC називають Антверпен, Роттердам, Гамбург і Валенсію.

Наркотики, які намагалися замаскувати серед бананів. 700 кілограмів кокаїну знайшли в порту Гамбурга (фото з архіву)

В UNODC вважають, що 275 мільйонів людей у всьому світі споживають нелегальні наркотики. У 2018 році, за цими даними, їх було 269 мільйонів. Експертів ООН непокоїть, що деякі наркотики, зокрема канабіс, часто вважають нешкідливими, особливо молоді люди. При цьому регулярне споживання канабісу може мати шкідливі наслідки у довгостроковій перспективі. Таке сприйняття наркотиків призводить до того, що люди вживають їх частіше, констатують в UNODC.