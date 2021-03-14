 ООН: Люди частіше споживають наркотики на тлі пандемії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.06.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

ООН: Люди частіше споживають наркотики на тлі пандемії

Під час пандемії COVID-19 у світі зріс попит на канабіс і заспокійливі засоби. Це випливає з опитування Управління з наркотиків і злочинності ООН. Фахівці також говорять про більше дешевого кокаїну в Європі.

Валізка для аналізу наркотиків, яку фахівці UNDOC надсилають слідчим

Валізка для аналізу наркотиків, яку фахівці UNDOC надсилають слідчим (фото з архіву)

Від початку пандемії COVID-19 у світі зріс попит на канабіс і заспокійливі засоби. Це випливає з опитування Управління Організації Об'єднаних Націй з наркотиків і злочинності (UNODC), результати якого оприлюднили в четвер, 24 червня. Опитування провели серед фахівців із питань охорони здоров‘я у 77 країнах світу. Результати показали, що в 66 відсотках країн від початку пандемії зріс попит на канабіс і заспокійливе, повідомляє інформагенція dpa.

У своєму річному звіті про ситуацію на глобальному ринку наркотиків UNODC вказує на те, що спричинена пандемією економічна криза матиме довгострокові наслідки на попит і пропозицію нелегальних наркотиків. У звіті наводять такий приклад: дедалі більше людей в Афганістані намагаються заробляти гроші виробництвом опіуму. У 2020 році в цій країні на 37 відсотків зросли площі вирощування опіумного маку. Окрім того, Афганістан став великим постачальником амфетамінів у регіоні.

Дешевий кокаїн у Європі

За даними UNODC, у 2020 році у світі знизився попит на наркотики, які зазвичай споживають на вечірках, - кокаїн та екстазі. Однак в UNODC говорять про збільшення обсягів постачання і попиту на дешевий кокаїн у Європі. Фахівці повідомляють про те, що кримінальні банди з Балкан конкурують із іспанськими й італійськими угрупованнями, які імпортують кокаїн із Латинської Америки.

Збільшення конкуренції та нові торговельні шляхи призводять до того, що в Європу завозять не тільки більше кокаїну, а й чистіший продукт. Ціна наркотику знижується і більше людей можуть собі його дозволити, заявив аналітик UNODC Томас Пічманн (Thomas Pietschmann) у коментарі dpa. Важливими портами для завезення кокаїну до Європи в UNODC називають Антверпен, Роттердам, Гамбург і Валенсію.

Наркотики, які намагалися замаскувати серед бананів

Наркотики, які намагалися замаскувати серед бананів. 700 кілограмів кокаїну знайшли в порту Гамбурга (фото з архіву)

В UNODC вважають, що 275 мільйонів людей у всьому світі споживають нелегальні наркотики. У 2018 році, за цими даними, їх було 269 мільйонів. Експертів ООН непокоїть, що деякі наркотики, зокрема канабіс, часто вважають нешкідливими, особливо молоді люди. При цьому регулярне споживання канабісу може мати шкідливі наслідки у довгостроковій перспективі. Таке сприйняття наркотиків призводить до того, що люди вживають їх частіше, констатують в UNODC.

Також за темою

Symbolfoto Kokain-Konsum

Попит на кокаїн у часи карантину - небезпечна ситуація не лише в Німеччині 14.03.2021

Після запровадження локдауну в Німеччині збільшився попит на кокаїн. Цей наркотик почали постачати у країну в ще більших обсягах, а наркодилери вигадують нові схеми, щоб залучити клієнтів.

Kanada Toronto Marijuana Dispensary

Новий старт: ООН виключила канабіс зі списку небезпечних наркотиків 03.12.2020

В ООН прислухались до рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я та непрямо визнали медичні властивості канабісу. Підприємці, що працюють з марихуаною, радіють.

Mexiko Drogen Legalisierung Cannabis

Мексика: чи зарадить легалізація канабісу в боротьбі проти наркомафії? 23.03.2021

Мексика легалізує споживання марихуани - почасти для того, щоб приборкати розгул наркозлочинності в країні. Та чи подіє такий підхід?

Реклама

Докладно

Карикатура Сергія Йолкіна

Справжній чи вдаваний морський бій у Чорному морі?

Сергій Йолкін - з ілюстрацією російської версії інциденту з британським есмінцем у Чорному морі.  

Україна може зіштовхнутися з проблемою дефіциту питної води

На межі дефіциту: що відбувається з питною водою в Україні

На тлі нераціональної водної політики ситуація з питною водою в Україні стрімко погіршується, вказують експерти.  