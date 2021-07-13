Наркозалежні риби: про що може повідати аналіз стічних вод
Очисні фільтри часто не в стані відфільтрувати залишки речовин, у тому числі наркологічних, що потрапляють у стічні води і далі до водойм. На серйозність проблеми вказують дані нового дослідження з Чехії.
Залишки наркотичних речовин змінюють поведінку риб
Стічні води - ідеальне середовище для наукових досліджень, адже там концентруються залишки речовин, невідфільтрованих навіть масивними промисловими фільтрами. Завдяки лабораторним аналізам стічних вод німецький телеканал ARD на початку червня з'ясував, що у Берліні під час пандемії коронавірусу значно зросло споживання кокаїну - удвічі, якщо порівнювати з даними аналізів за 2017 рік. Схожа картина спостерігалася і в інших містах Німеччини.
Вплив на живі організми
Однак проблема дедалі вищого вмісту залишків наркотичних речовин у водоймах актуальна не лише для Німеччини, але й для сусідньої Чехії, де група науковців на чолі з Павлом Горьким з Університету природничих наук у Празі представила нове дослідження на цю тему. Згідно з висновками учених, які досліджували вплив метамфетаміну на форель (Salmo trutta), риби теж можуть розвинути сильну наркотичну залежність.
У ході досліджень празькі науковці протягом восьми тижнів тримали форель в акваріумах, де концентрація метамфетаміну у воді була ідентичною тій, що фіксують у стічних водах Праги. За цей час форель звикла до присутності наркотику у воді.
Відтак риб на 10 днів помістили в резервуар з чистою водою. Через день рибу переводили у спеціальний апарат, де вона могла обирати між потоком чистої прісної води і води із вмістом метамфетаміну. За допомогою цього експерименту празькі дослідники хотіли з'ясувати те, яку воду обере для себе риба. Як виявилося, форелі, що звикли до наркотиків, найчастіше обирали для себе саме воду із вмістом наркотичної речовини. Натомість контрольна група риби, яка не контактувала раніше із наркотиком, обирала саме чисті води.
До того ж, дослідники з'ясували, що "наркозалежні риби" були пасивнішими порівняно з контрольною групою. "Результати свідчать про те, що потрапляння наркотичних речовин у прісноводні екосистеми викликає у риб залежність, а також змінює їхні уподобання щодо середовища проживання, що несе негативні наслідки на індивідуальному та популяційному рівнях", - йдеться у дослідженні.
Метамфетамін (Crystal Meth) - наркотик з дуже високим потенціалом залежності
У дикій природі така пасивність може швидко обернутися життєвою загрозою, адже запізніла реакція може стати на заваді порятунку від нападу якогось хижака. Важливо і те, із залишками яких саме наркотиків риба контактувала у воді. Так, дослідження 2018 року з'ясовувало вплив залишків кокаїну в річці Темзі на популяцію вугрів. Згідно з його результатами, "кокаїнові вугрі" були більш гіперактивними, ніж їхні родичі, що не контактували із речовинами. Британське дослідження також показало, що кокаїн накопичується в мозку, зябрах і м'язах риб - м'язові клітини набрякали або руйнувалися.
Празькі дослідники також змогли довести тривалі негативні наслідки для організму форелі: навіть після десяти днів перебування в акваріумах з чистою водою команда вчених все ще могла виявити залишки метамфетаміну в мозку риби. "Змінена поведінка фізичної активності та вибір на користь метамфетаміну під час абстиненції були пов'язані із залишками наркотиків у мозкових тканинах риби та супроводжувались змінами в метаболомі мозку", - зазначається у дослідженні.
Лососі у паніці намагаються вистрибнути
Очевидно, що різні речовини викликають неоднакові реакції у різних типів тварин. В одному з рибних господарств у Німеччині під час спостережень зафіксували, як молоді лососі у панічному стані намагалися вистрибнути з води.
Така поведінка свідчила про забруднення водоподачі, а лосось інтуїтивно хотів цього уникнути, повідомили у земельному агентстві з охорони довкілля Північного Рейну-Вестфалії (LANUV). Згодом кокаїн та продукт його розпаду бензойлектонін справді були виявлені у зразках води, якою заповнювався басейн із лососем. Але навіть поліції не вдалося встановити джерело походження кокаїну. Наступного дня риба знову поводилася типово, а її здоров'ю не було завдано незворотної шкоди, йдеться у річному звіті LANUV під заголовком "Лосось на коксі".
"Неочікувано, але вживання наркотиків також відіграє роль у забрудненні водних екосистем і перенесенні туди соціальних проблем людини", - підсумовують результати своїх досліджень празькі науковці.
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