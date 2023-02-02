Антверпен побоюється зростання наркозлочинності

Антверпен - другий за розміром порт Європи і кокаїновий хаб номер один. Як боротьба з наркоторгівлею може вплинути на рівень насильства в місті і що робить влада, щоб цього не допустити?

Тойн Воєтен оглядає сліди від куль на дверях гаража на тихій вулиці в північно-східній частині Антверпена. "Схоже на автомат Калашникова", - каже він, оцінюючи, з якої зброї на початку січня прямо в себе вдома було вбито 11-річну дівчинку. Вважається, що її смерть стала випадковим результатом попереджувального сигнального пострілу одного з членів банди наркоторговців. Однак нідерландський антрополог Воєтєн, який вивчав наркокультуру Антверпена, говорить про ризик того, що інцидент може запустити "цикл помсти з абсолютно новим рівнем насильства з непередбачуваною динамікою".

Вбивство сталося в день, коли бельгійська влада оголосила про конфіскацію у 2022 році рекордних 110 тонн кокаїну в Антверпені, що, за їхніми оцінками, становить лише близько десятої частини наркотрафіку через порт. Це значно більше, ніж у Роттердамі, де торік було перехоплено 52,5 тонни (у 2021-му - 77 тонн).

Місце вбивства 11-річної дівчинки Фото: Jonas Roosens/BELGA/AFP/Getty Images

Європейський центр моніторингу наркотиків і наркозалежності (EMCDDA) спільно з Європолом оцінював ринок роздрібного продажу кокаїну в ЄС 2020 року щонайменше у 12,8 мільярда євро. На їхню думку, ця цифра, ймовірно, нижча за реальну вартість, враховуючи, що обсяг вилучень цього виду наркотику відтоді значно зріс.

По нідерландських наркокоролях завдали удару

Донедавна, розповідає DW Воєтен, попри "неймовірну кількість" кокаїну, що заполонив Антверпен, місто ніколи не стикалося з такою жорстокістю банд, як у Роттердамі або Амстердамі, де в 2016 році біля одного з кафе залишили відрубану голову. Але нещодавній успіх влади в переслідуванні деяких впливових наркогравців у Нідерландах означає, що ще більше небажаних дій може переміститися в Антверпен.

Тойн Воєтен Фото: Pascal Michaux/DW

"По суті, нідерландці керували справами і використовували бельгійців для брудної роботи з розвантаження кокаїну з контейнерів, - пояснює Воєтен. - Але бельгійці зайняли їхнє місце, тому що багато нідерландських великих шишок заарештували. Уся організаційна структура захиталася. Так що з боку влади буде більше жорстких заходів, і я очікую, що буде більше насильства".

Мер Антверпена Барт де Вевер закликав до розміщення в порту армійських підрозділів. І хоча ця ідея не отримала широкої політичної підтримки, уряд оголосив, що в порт направлять щонайменше 100 додаткових поліцейських разом зі сканувальним обладнанням для збільшення кількості оглядів понад встановлену норму в один відсоток вантажів.

Банди стають агресивнішими

У той час, як портові робітники раді підкріпленню, вони також побоюються, що воно вплине і на поведінку наркоторговців. Ситуація вже досить кепська, каже Стефан Ванфрехем, виконавчий директор платформи Alfaport Voka, яка представляє близько 300 компаній, що беруть участь в управлінні портом.

У минулі роки докери в порту були основною ціллю банд для вербування, але з посиленням заходів безпеки зростає і тиск на більш широке коло співробітників, пояснює DW Ванфрехем. І показує рукою в бік доків, зазначаючи, що там є вельми специфічні кафе, де члени банд наркоторговців фізично стежать за працівниками з метою отримання особистих даних.

"(Контрабандисти. - Ред.) стають дедалі агресивнішими. Їм потрібна інформація і хлопці, які фізично можуть їм допомогти", - продовжує Ванфрехем. За його словами, наркокартелі дедалі частіше намагаються залучати "білих комірців", які можуть мати доступ до логістичної та іншої технічної інформації, а також намагаються заохотити студентів.

Стефан Ванфрехем Фото: Teri Schultz/DW

"Зараз вони просто прямо підходять до вас, показують фотографії вашої родини, ваших дітей, друзів. Це не дуже тонкий спосіб роботи. Це реальна загроза", - додає він. За словами Ванфрехема, публічне протистояння бандам - загроза і для нього самого, але він вважає це необхідним: "Я розумію, що це небезпека, можливо, і для мене, і для моєї сім'ї, для дружини та дітей. Я думаю, що немає іншої альтернативи, окрім як відкрито говорити про цю проблему. Якщо ви мовчатимете, я вважатиму, що ми співпрацюємо з цими хлопцями. Я думаю, нам потрібно їх зупинити".

"Зупинити їх" - це не те, що Європа може зробити самотужки, тому Європол дедалі активніше працює з країнами, з яких прибувають наркотики, і з державами поза юрисдикцією ЄС, де, прагнучи уникнути екстрадиції, перебувають деякі з ключових гравців. Злочинці настільки добре пов'язані один з одним, каже офіційний представник Європолу Ян Оп Ген Орт, що "ми бачили повідомлення, в яких хтось замовляв убивство з Європи в Латинську Америку, очікуючи, що його буде скоєно протягом наступної години".

Міжнародна відсіч - повільний рух у правильному напрямку

Правоохоронні органи працюють над створенням власної міжнародної мережі. "Вам потрібна мережа, щоб зламати мережу, - наголошує Орт. - Але глобальна коаліція правоохоронних органів також має бути стратегічно розумною, тому що недостатньо просто усувати рядових солдатів на низовому рівні - людей, які дістають кокаїн із контейнера. Вам потрібно йти за тими, кого ми називаємо "особливо цінними цілями".

Співпраця варіюється від дуже складного використання підробленої платформи зашифрованого зв'язку, яка допомогла заарештувати 800 злочинців у 2021 році, до нових юридичних угод, підписаних із такими країнами, як Об'єднані Арабські Емірати, де було здійснено важливі арешти, і просто до роботи з покращення контролю над навантажувальними доками в Латинській Америці, звідки прибуває більша частина кокаїну.

У міру того, як до цих зусиль приєднуються дедалі більше країн, Орт висловлює впевненість, що "ми зможемо перемогти великих гравців, але на це потрібен час". Тим часом у Бельгії є інша проблема. Її влада стурбована тим, що гори вилученого кокаїну, які очікують на спалювання, стають привабливою приманкою для наркоторговців.

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