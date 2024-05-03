НБУ заборонив брати у заставу товари для військових цілей

Банкам та ломбардам заборонили приймати в заставу товари, які можуть бути використані у військових цілях. Раніше військові вказували на непоодинокі випадки, коли ігрозалежні бійці здають в ломбарди дрони та тепловізори.

Національний банк України заборонив банкам і небанківським фінустановам (ломбарди, кредитні спілки тощо) приймати в заставу за кредитами фізичних осіб товари подвійного використання, які можуть бути використані у військових цілях. Про це у п'ятницю, 3 травня, повідомила пресслужба НБУ. Відповідні рішення набудуть чинності у суботу, 4 травня.

Заборона стосуватиметься відповідних товарів, що включені до Єдиного списку товарів подвійного використання.

Як зауважили у Нацбанку, зміни запроваджуються на виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 квітня, яким, серед іншого, військовим до кінця воєнного стану заборонено доступ до гральних закладів участі в азартних іграх в інтернеті.

Тоді РНБО також доручила НБУ розробити рекомендації для банків щодо блокування платежів громадян кредитним коштом на рахунки організаторів азартних ігор.

Лудоманія серед військових

Про необхідності обмежити доступу військових до онлайн-казино в Україні раніше неодноразово казали самі військовослужбовці. Як зазначав в інтерв'ю DW командир взводу 92-ї окремої штурмової бригади Збройних сил України (ЗСУ) Артем Осипян, майже у кожному батальйоні можна знайти людину, яка зловживає азартними іграми.

Дискусія вийшла на державний рівень після того, як на сайті президента зареєстрував відповідну петицію військовослужбовець 59-ї бригади ЗСУ Павло Петриченко. В ній він вказував, зокрема, на те, що є непоодинокі випадки, коли ігрозалежні військові беруть мікрокредити, або ж здають в ломбарди дрони та тепловізори.

Петриченко загинув на фронті за кілька днів до того, як РНБО ухвалила рішення про заборону онлайн-казино для військових.

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