Зеленський: РНБО розгляне загрози, пов'язані з онлайн-казино

На розгляд Ради національної безпеки та оборони (РНБО) України готується питання щодо загроз, пов'язаних з поширенням і неконтрольованістю онлайн-казино . Про це у вівторок, 16 квітня, у своєму вечірньому відеозверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Зараз готується на розгляд РНБО питання щодо загроз безпеці нашої держави, нашого суспільства через поширення онлайн-казино та неконтрольованість цієї сфери. Всі можливості в цій сфері маніпулювати людьми та шкодити інтересам суспільства мають бути й будуть заблоковані", - зазначив Зеленський.

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Автор петиції про заборону онлайн-казино для військових напередодні загинув

Нагадаємо, що у кінці березня військовослужбовець 59-ї бригади Збройних сил України (ЗСУ) Павло Петриченко зареєстрував петицію щодо обмеження роботи онлайн-казино, зокрема доступу до них для військовослужбовців на час воєнного стану. Вона менш ніж за добу набрала необхідні 25 тисяч голосів. Зеленський відреагував на петицію та дав доручення відповідним органам вивчити це питання.

У понеділок, 15 квітня, Павло Петриченко загинув на фронті. "Важливо сьогодні сказати й про автора відповідної петиції - петиції щодо обмеження онлайн-казино, із якої почалась дискусія зараз. Це був український воїн, молодший сержант Павло Петриченко - воїн 59-ї окремої мотопіхотної бригади. Вчора він загинув у бою", - зазначив Зеленський у зверненні.

Як розповів волонтер і телеведучий Сергій Притула, до участі у бойових діях Петриченко допомагав розвивати Благодійний Фонд Сергія Притули. Воювати він пішов наприкінці квітня 2022 року, у складі 59-ї бригади брав участь у звільненні Херсонщини. За словами Притули, Петриченко загинув під час виконання бойового завдання на Донбасі. 16 квітня йому мало виповнитися 32 роки.