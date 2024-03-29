Зеленський розгляне заборону онлайн-казино для військових

Президент України Володимир Зеленський відреагував на петицію щодо заборони азартних ігор та доступу до онлайн-казино для військовослужбовців на час воєнного стану, яка менш ніж за добу набрала необхідні 25 тисяч голосів

Президент України Володимир Зеленський відреагував на петицію щодо обмеження роботи онлайн-казино, зокрема доступу до них для військовослужбовців на час воєнного стану, яка менш ніж за добу набрала необхідні 25 тисяч голосів. Про це очільник держави повідомив у вечірньому відеозверненні у п'ятницю, 29 березня.

"Сьогодні дуже швидко зібрала необхідні голоси петиція щодо тематики казино - онлайн-платформ гральних. Про те, як це поширено і як це впливає на частину суспільства. Я доручив голові Служби безпеки України, Держспецзв'язку, Мінцифри та секретарю РНБО зібрати мені всю аналітику із цього питання і наступного тижня запропонувати рішення", - зазначив він.

Петиція про заборону азартних ігор для військових

Автором петиції є військовослужбовець 59-ї бригади Збройних сил України (ЗСУ) Павло Петриченко. У поясненні своєї ініціативи він зазначив , що для багатьох військових азартні ігри стали чи не єдиним способом справитись зі стресом.

"Непоодинокі випадки, коли ігрозалежні військовослужбовці витрачають на ігри все своє грошове забезпечення та беруть мікрокредити, цим заводячи себе та свої сім’ї в "боргову яму", або ж здають в ломбарди дрони та тепловізори, цим завдаючи шкоди не лише собі, але і побратимам", - наголосив він.

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Крім цього, автор петиції стверджує, що гральний бізнес навмисне спрямовує рекламу на військовослужбовців, використовуючи символіку ЗСУ. Водночас російські онлайн-казино таргетують рекламу на українського споживача, щоб отримати доступ до персональних даних військовослужбовців та інших громадян, що несе безпосередню загрозу національній безпеці України, йдеться в тексті петиції.

"Величезні борги військовослужбовців з ігровою залежністю також можуть стати елементом тиску та маніпуляції зі сторони спецслужб країни-агресора", - вказав Павло Петриченко.

Військовий запропонував президенту внести до парламенту невідкладний законопроєкт, який передбачатиме на час воєнного стану заборону азартних ігор та доступу до онлайн-казино для військовослужбовців, а також заборону реклами азартних ігор з використанням символіки ЗСУ та будь-якої повʼязаної символіки.

Серед інших його пропозицій - заборонити ломбардам приймати дрони, тепловізори та інші схожі товари подвійного призначення, а також зобов'язання інтернет-провайдерів та мобільних операторів блокувати веб-сайти нелегальних казино.