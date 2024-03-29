Україна повернула тіла ще 121 полеглого військового

Тіла полеглих захисників передадуть представникам правоохоронних органів та судово-медичним експертам для встановлення їхніх осіб. Після ідентифікації їх передадуть родичам для поховання.

Україна репатріювала тіла та останки 121 загиблого військового, повідомили у п'ятницю, 29 березня, в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. "За результатами репатріаційних заходів в Україну повернули 121 полеглого оборонця. Зокрема вдалося репатріювати 12 тіл оборонців, що воювали на Луганському напрямку, 107 полеглих воїнів з Донецького напрямку та двох захисників із Запорізького напрямку", - йдеться у повідомленні штабу у Telegram.

Зазначається, що полеглих захисників України повернули завдяки взаємодії співробітників штабу з об'єднаним центром СБУ, МВС України, секретаріатом уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Збройними силами України, ГУ ДСНС України та іншими представниками структур сектору безпеки та оборони України. Окрему вдячність за сприяння штаб виcловив Міжнародному комітету Червоного Хреста (МКЧХ).

"Збройні сили України перевезуть репатрійовані тіла та останки до визначених державних установ. Представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих. Після ідентифікації тіла наших оборонців передадуть родинам для гідного поховання", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, у кінці лютого під час пресконференції президент України Володимир Зеленський заявив, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну загинула 31 тисяча українських військових. Відтоді кількість втрат України у війні офіційно більше не оприлюднювалася.

Водночас, генеральний штаб ЗСУ щодня повідомляє орієнтовну кількість російських втрат. Станом на 29 березня, за його даними, РФ у війні проти України втратила близько 440 790 військових - вбитими і пораненими.

У середині березня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що на той час, за оцінками західних спецслужб, кількість загиблих і поранених російських військових в Україні перевищила 350 тисяч. Російська сторона свої втрати у війні, розв'язаній проти України, давно не озвучує.