Столтенберг назвав орієнтовні втрати військ РФ у війні

Число загиблих і поранених російських військових з лютого 2022 року перевищило 350 тисяч. Такі оцінки західних спецслужб озвучив Єнс Столтенберг.

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу (НАТО) Єнс Столтенберг назвав приблизні втрати російських військ від початку повномасштабної війни РФ проти України. Як заявив Столтенберг у четвер, 14 березня, у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, за оцінками західних спецслужб, кількість загиблих і поранених російських військових в Україні перевищила 350 тисяч.

"Росія платить дуже високу ціну за незначні здобутки", - констатував Столтенберг, якого цитує агенція новин dpa. Водночас Столтенберг не уточнив, скільки саме з цієї кількості військових втрат РФ припадає на загиблих.

На додачу, генсек НАТО нагадав, що крім людських жертв, Росія втрачає й дорогу техніку, зокрема досить рідкісні літаки далекого радіолокаційного виявлення та управління та кораблі Чорноморського флоту.

Тим часом в генштабі Збройних сил України станом на ранок 14 березня оцінювали втрати військ РФ у 427840 осіб - вбитими і пораненими. Російська сторона свої втрати у війні, розв'язаній проти України, давно не озвучує.

Інформацію щодо українських втрат під час війни Столтенберг не наводив. Наприкінці лютого цього року президент України Володимир Зеленський повідомив, щоза час повномасштабної війни загинули 31 тисяча українських військових. Кількість поранених оборонців України він не вказав з міркувань, аби російська сторона не отримала цієї інформації.

Столтенберг закликає республіканців розблокувати допомогу Україні

Крім того, генсек НАТО окремо звернувся до представників Республіканської партії США, котрі підтримують кандидата в президенти Дональда Трампа, і які наразі блокують заплановану допомогу Україні від адміністрації президента Джо Байдена. Кожен день зволікання впливає на ситуацію на полі бою, заявив Столтенберг на полях зустрічі з президентом Польщі Анджеєм Дудою в штаб-квартирі НАТО.

Нагадаємо, раніше цього дня Столтенберг заявив, що країни-члени НАТО, на його думку, допомагають Україні у менших обсягах, ніж могли б.

Як повідомлялося, цьогоріч Столтенберг залишить посаду генсека Альянсу.