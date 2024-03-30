Гетманцев закликав ліквідувати орган регуляції азартних ігор

Голова парламентського комітету Данило Гетманцев закликав винести на розгляд Верховної Ради законопроєкт про ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей.

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики народний депутат від фракції "Слуги народу" Данило Гетманцев закликав винести на розгляд Верховної Ради законопроєкт про ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ). Про це він написав у суботу, 30 березня, у своєму Telegram-каналі.

У дописі Гетманцев зазначив, що за три роки існування комісія не виконала низку важливих завдань, зокрема, не сформувала культуру "відповідальної гри" в Україні, не запустила державну систему онлайн-моніторингу у галузі, не навела лад у сфері реклами та не закріпила можливі способи самообмеження гравців залежно від виду азартних ігор.

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Крім цього, за його словами, КРАІЛ мала розробити "Правила відповідальної гри", долучитися до роботи над проєктом закону про особливості державного регулювання у сфері азартних ігор під час дії воєнного стану та внести через уряд пропозиції для упередження ігрової залежності на період дії такого стану.

"Але, безперечно, КРАІЛ цього не зробив. Саме тому уряд і запропонував ліквідувати безпорадний орган, що ми підтримали комітетом в законопроєкті 9256, який я вимагаю винести на розгляд ВР, додавши на найближчому засіданні комітету положення щодо протидії лудоманіі", - написав Гетманцев.

Нагадаємо, що напередодні військовослужбовець 59-ї бригади Збройних сил України (ЗСУ) Павло Петриченко зареєстрував електронну петицію щодо, зокрема, заборони азартних ігор та доступу до онлайн-казино для військовослужбовців на період дії воєнного стану.

Менш ніж за добу петиція набрала необхідні 25 тисяч голосів, і на неї одразу ж відреагував президент Володимир Зеленський. Він доручив відповідним органам вивчити це питання і надати йому пропозиції наступного тижня.