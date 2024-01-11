НАЗК: Шмигаль підставив викривача у комісії з азартних ігор

Голова Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Олександр Новіков склав протокол про вчинення прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем корупційного правопорушення. Як повідомляє пресслужба НАЗК у четвер, 11 січня, протокол скеровано до суду, який і має вирішити, винуватий очільник уряду чи ні.

У повідомленні нацагентство пояснює: прем'єр буцімто незаконно розголосив інформацію про викривача корупції у Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ), оскільки доручив опрацювати відповідну скаргу чиновникам самого агентства. В результаті голова КРАІЛ Іван Рудий, на якого і скаржився заявник, відкрив проти того дисциплінарне провадження.

"Однак, відповідно до законодавства, викривача не може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності чи піддано з боку його керівника або роботодавця іншим негативним заходам впливу", - нагадують антикорупційні чиновники, зазначаючи, що склали протокол і щодо дій Івана Рудого.

НАЗК інкримінує Денисові Шмигалю "незаконне розголошення інформації про викривача, яка стала відома у зв'язку з виконанням службових повноважень" - адміністративне правопорушення, за яке кодексом передбачено покарання від тисячі до 2,5 тисяч неоподаткованих мінімумів (1700-42500 гривень) з позбавленням права обіймати посаду строком на один рік. До тогож нацагентсво погрожує прем'єрові внесенням до Єдиного держреєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.

Іванові Рудому поки що закидають лише прийняття рішення в умовах конфлікту інтересів. За це передбачене значно м'якше покарання покарання - штраф до 6800 гривень.

КМУ: Новіков маніпулює перед звільненням

Прессекретарка прем'єра Ольга Куришко у коментарі державному інформагентству "Укрінформ" в четвер назвала заяви НАЗК "маніпуляцією напередодні закінчення терміну повноважень пана Новікова". З її пояснень випливає: у вересні до уряду дійсно надійшла скарга на Івана Рудого від працівників КРАІЛ. Утім, запевняють в уряді, вона не містила жодної інформації про можливі факти корупційних дій чиновника.

"У зв'язку з цим звернення розглядалось та резолюція прем’єр-міністра готувалась секретаріатом кабміну саме як до звернення громадян (а не повідомлення про корупцію - ред.), - наголосила Куришко.