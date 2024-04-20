В Україні заборонили онлайн-казино для військовослужбовців

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони "Щодо протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор в мережі Інтернет".

Президент України Володимир Зеленський у суботу, 20 квітня, ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) "Щодо протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор в мережі Інтернет", яке було ухвалено цього ж дня. Про це йдеться в указі Зеленського, опублікованому на сайті голови держави.

Згідно з рішенням РНБО, Головнокомандувач Збройних сил України (ЗСУ) Олександр Сирський та керівництво інших військових формувань мають "невідкладно запровадити на період дії правового режиму воєнного стану заборону військовослужбовцям доступу до гральних закладів та/або участі в азартних іграх у мережі Інтернет".

Заборона реклами азартних ігор із символікою ЗСУ

Кабінет міністрів України, як йдеться у рішенні РНБО, у місячний строк має розробити порядок обмеження всіх форм реклами азартних ігор, зокрема з використанням символіки Збройних сил України (ЗСУ).

Також Кабмін має зобов'язати організаторів азартних ігор в інтернеті встановлювати перед початком гри ліміт витрат гравця на гру впродовж певного часу з можливістю зміни такого ліміту не частіше одного разу на місяць та впровадити державну системи онлайн-моніторингу.

Серед завдань уряду - заборона реєстрації організатором азартних ігор казино в мережі Інтернет кількох акаунтів для одного гравця, а також визначення максимального часу безперервної участі в азартній грі в мережі Інтернет на добу для одного акаунта та запровадження обов'язкових перерв у грі, визначення максимального часу гри на тиждень.

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Також в Україні мають провести національну інформаційно-роз'яснювальну кампанію щодо небезпеки азартних ігор, загроз ігрової залежності, способів попередження та лікування ігрової залежності, контактів закладів, які надають допомогу особам з ігровою залежністю.

Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку, має заблокувати нелегальні вебсайти, на яких надається доступ до азартних ігор.

Протокол лікування ігрової залежності

Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) України має у тримісячний строк забезпечити ухвалення клінічного протоколу (стандарту) лікування ігрової залежності та надання необхідної допомоги для профілактики й лікування цієї хвороби.

Міністерству соціальної політики України доручено у тримісячний строк прийняти державний стандарт надання соціальної послуги "017.4. Соціально-психологічна реабілітація осіб з ігровою залежністю".

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Нацбанк України, згідно з рішенням РНБО, має розробити рекомендації для банків щодо блокування платежів громадян кредитним коштом на рахунки організаторів азартних ігор. А міністерству цифрової трансформації доручили провести переговори з компаніями Apple та Google щодо заборони розміщення застосунків з азартними іграми без відповідної ліцензії в зоні "UA" у їх магазинах додатків.

Автор петиції про заборону онлайн-казино для військових напередодні загинув

Нагадаємо, що наприкінці березня військовослужбовець 59-ї бригади Збройних сил України (ЗСУ) Павло Петриченко зареєстрував петицію щодо обмеження роботи онлайн-казино, зокрема доступу до них для військовослужбовців на час воєнного стану. Вона менш ніж за добу набрала необхідні 25 тисяч голосів. Зеленський відреагував на петицію та дав доручення відповідним органам вивчити це питання.

У понеділок, 15 квітня, Павло Петриченко загинув на фронті. .