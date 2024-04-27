Нелегальні азартні ігри: підозрюють керівників держлотерей

Не маючи ліцензії на азартні ігри, фігуранти впровадили програмне забезпечення на підконтрольних вебресурсах лотерей, кажуть в Офісі генпрокурора.

Керівників двох найбільших операторів державних лотерей в Україні підозрюють в організації нелегальних азартних ігор, повідомив у суботу, 27 квітня, Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, не маючи ліцензії на діяльність в сфері азартних ігор, підозрювані впровадили на підконтрольних вебресурсах лотерей програмне забезпечення, адаптувавши його до сучасних технологічних трендів лотереї України.

Зокрема, на сайтах онлайн-лотерей вони запровадили проведення азартних ігор у казино, у тому числі ігор в кості, рулетку, прокручування барабанів, які зовнішньо імітують процес розіграшу в гральному автоматі. "Це дозволяло користувачам брати участь в азартних іграх онлайн", - ідеться в повідомленні.

Зараз вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів. Їм загрожує штраф до 850 тисяч гривень з позбавленням права займатися певною діяльністю та обіймати певні посади протягом трьох років.

Обмеження щодо онлайн-казино

20 квітня президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України, яким забороняється доступ військовим до гральних закладів та участі в азартних іграх в інтернеті.

Нагадаємо, що наприкінці березня військовослужбовець 59-ї бригади Збройних сил України Павло Петриченко зареєстрував петицію щодо обмеження роботи онлайн-казино, зокрема доступу до них для військових на час воєнного стану. Вона менш ніж за добу набрала необхідні 25 тисяч голосів.

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