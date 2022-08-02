Німецькі ноу-хау замість російського газу

19.08.2022 19 серпня 2022 р.

Газ для Німеччини - свого роду наркотик: опалення, струм, промисловість - усе працює на газі. Готуючись до зими, німецькі споживачі купують каміни, сонячні панелі і теплові насоси. Який у німців план Б для російського газу?