Німецькі ноу-хау замість російського газу

ЕкономікаНімеччинаНімецькі ноу-хау замість російського газу To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoЕкономікаНімеччинаФранк Гофманн19.08.202219 серпня 2022 р.Газ для Німеччини - свого роду наркотик: опалення, струм, промисловість - усе працює на газі. Готуючись до зими, німецькі споживачі купують каміни, сонячні панелі і теплові насоси. Який у німців план Б для російського газу?https://www.dw.com/uk/nimetski-nou-khau-proty-rosiiskoho-hazu/video-62630658Реклама