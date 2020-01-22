Біометан замість природного газу? Чи стане в нагоді ФРН досвід Данії

Відразу, щойно з Німеччини потрапляєш на територію Данії, одна за одною на шляху трапляються біогазові установки. Їх легко впізнати за високими вежами-реакторами, в яких бактерії виробляють біогаз із сільськогосподарських відходів. Також неважко відшукати їх за запахом, з чим миряться данці. Уряд країни зробив ставку на послідовне збільшення виробництва біогазу, щоб знизити залежність від природного газу.

Одна з найбільших таких установок працює в громаді Корскро за 15 кілометрів від портового міста Есб'єрг на узбережжі Північного моря. Вісім реакторів об'ємом дев'ять тисяч кубічних метрів виробляють біогаз із напіврідкого гною та посліду, що надходить від розташованих поблизу ферм, розповідає Метте Хансен, співробітниця данської керуючої компанії Nature Energy.

У Данії природний газ замінять на біометан

Підприємство в Корскро - одне з 50, які виробляють біометан в Данії. У 2021 року біогаз покривав чверть потреб країни в блакитному паливі і, за планами влади, до 2034 року має становити 100 відсотків споживання. У такий спосіб планують замінити природний газ, що видобувають біля узбережжя країни.

Біогазова станція в Корскро

Данія, на відміну від Німеччини, не залежить від постачань газу з РФ, а сама видобуває та експортує блакитне паливо і має намір це робити до 2035 року. Однак останнім часом виникли проблеми з його видобутком на данському родовищі Тайра. Тому перехід на біогаз виявився своєчасним та економічно доцільним. "Хто зараз за таких високих цін не здатний заробляти гроші на його виробництві, той сам винен", - каже Метте Хансен.

У ФРН біогаз використовують для виробництва електроенергії

Біогаз на 60 відсотків складається з метану та на 40 відсотків з вуглекислого газу. У Німеччині така суміш на 95 відсотків використовується для виробництва електроенергії та тепла. Лише 250 із 10 тисяч біогазових установок у ФРН виробляють біометан, який закачується в газопроводи. За даними німецького об'єднання виробників біогазу (FV Biogas), він становить лише один відсоток від споживаного газу в країні на рік.

Читайте також: Альтернативи газу з РФ: що заважає будівництву газогону через Сахару до Європи

Причина: багато установок розташовані надто далеко від газопроводів або мають дуже низьку потужність. "Для них витрати на підключення до мережі або переоснащення були б надто високими", - каже прессекретар об'єднання Йорґ Шефер (Jörg Schäfer). Однак у разі наявності приблизно двох тисяч установок такі витрати окупилися б. Проблему Шефер вбачає у тому, що власники установок не мають економічних стимулів. Щоправда, німецька влада анонсувала проведення щорічного тендеру на 600 мегават біометану, проте одним лише тендером проблему не розв'язати, критикує FV Biogas. За його даними, проведені в минулому аукціони з біогазу не були повністю вичерпними через недостатню економічну вигідність.

Власники установок вимагають гарантій від держави, наприклад, фіксованих доходів від продажу біогазу у разі, якщо ціни на нього знову обваляться. "Інакше буде важко знайти необхідні інвестиції", - каже Шефер. Однією з перешкод є нормативні обмеження у будівельному кодексі. Втім, технічних обмежень немає, а норми, що регулюють доступ до газотранспортної мережі, навіть ставлять виробників біометану у привілейоване становище.

Упередження Зелених про біогаз

Водночас існують і політичні перешкоди. Так, Федеральне об'єднання підприємств енерго- та водопостачання (BDEW) критикує, що тисячі біогазових установок можуть закрити через те, що закінчується 20-річний період їхньої економічної підтримки з боку держави, що передбачалося законом про відновлювані джерела енергії.

Для виробництва біогазу використовують сільськогосподарські відходи

Федеральне міністерство економіки та клімату, яке очолює представник Зелених Роберт Габек (Robert Habeck), критику відкидає. "Обмежені обсяги біомаси унеможливлюють значне зростання виробництва біогазу, і це не є доцільним", - йдеться у заяві відомства.

За цим стоять партійні ідеологічні причини. Значна частина Зелених ставиться до біоенергії з упередженням. Вони побоюються конкуренції між біогазовими установками та виробниками продуктів харчування. Це стосується навіть сільгоспвідходів, оскільки, на думку Зелених, активне використання рідкого гною та посліду легітимувало б масове промислове тваринництво.

На відміну від німецької влади, промислові об'єднання бачать у біогазі великий невикористаний потенціал. Так, за даними FV Biogas, у Німеччині для виробництва біогазу зараз використовується лише половина органічних відходів сільського господарства, промисловості та побутових відходів населення. А згідно з дослідженням технічного університету Гамбурга, лише чверть органічних відходів життєдіяльності населення використовується для виробництва біогазу. Якщо Німеччина використовуватиме всі біовідходи для виробництва біометану, то зможе покрити близько 10 відсотків річної потреби в природному газі, підрахувало BDEW.