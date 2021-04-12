Де купити замок задешево? "Європа у фокусі" (відео)

Дивіться європейський тижневик щопонеділка на каналі "DW Українською". Сьогодні - з такими темами:

06:52​ Лижні курорти Німеччини борються за виживання

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17:41​ Бокс проти хвороби Паркінсона - рецепт 74-річної туркені

00:05​ Пором "Естонія": нові знахідки кидають світло на трагедію шведського лайнера На жаль, це відео не доступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті: https://p.dw.com/p/3rcet

