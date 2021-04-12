Де купити замок задешево? "Європа у фокусі" (відео)

Лижні курорти Німеччини борються за виживання. Крафтове пиво у Брюсселі: дедалі більше міні-пивоварень. Франція розпродає історичні пам'ятки через коронавірус. Бокс проти хвороби Паркінсона - рецепт 74-річної туркені
Дивіться європейський тижневик щопонеділка на каналі "DW Українською". Сьогодні - з такими темами:
06:52 Лижні курорти Німеччини борються за виживання
12:38 Крафтове пиво у Брюсселі: дедалі більше міні-пивоварень
01:33 Франція розпродає історичні пам'ятки через коронавірус
17:41 Бокс проти хвороби Паркінсона - рецепт 74-річної туркені
00:05 Пором "Естонія": нові знахідки кидають світло на трагедію шведського лайнера На жаль, це відео не доступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті: https://p.dw.com/p/3rcet
Італія: мафія вербує молодь. Фінляндія: життя без коронавірусу на острові. Великобританія: рибалки як жертви Brexit. Бельгія: чому там проти вакцинації. ФРН: музика для бранців пандемії - флешмоб тривалістю в рік.
Німеччина: через сексуальні домагання католицька церква втрачає вірян. Іспанія: мешканці Канарських островів невдоволені притоком біженців. Росія: чорний сніг і забруднене повітря у шахтарському регіоні.