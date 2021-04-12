 Де купити замок задешево? ″Європа у фокусі″ (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 13.04.2021

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Політика й суспільство

Де купити замок задешево? "Європа у фокусі" (відео)

Лижні курорти Німеччини борються за виживання. Крафтове пиво у Брюсселі: дедалі більше міні-пивоварень. Франція розпродає історичні пам'ятки через коронавірус. Бокс проти хвороби Паркінсона - рецепт 74-річної туркені

Versaille 300. Todestag von Ludwig XIV.

Палац Версаль

Дивіться європейський тижневик щопонеділка на каналі "DW Українською". Сьогодні - з такими темами:

06:52 Лижні курорти Німеччини борються за виживання

12:38 Крафтове пиво у Брюсселі: дедалі більше міні-пивоварень

01:33 Франція розпродає історичні пам'ятки через коронавірус

17:41 Бокс проти хвороби Паркінсона - рецепт 74-річної туркені

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Чому в Бельгії не хочуть робити щеплення від коронавірусу - "Європа у фокусі" (відео)

Італія: мафія вербує молодь. Фінляндія: життя без коронавірусу на острові. Великобританія: рибалки як жертви Brexit. Бельгія: чому там проти вакцинації. ФРН: музика для бранців пандемії - флешмоб тривалістю в рік.  

Як у Великобританії кози бізнесу допомагають - "Європа у фокусі" (відео)

Німеччина: через сексуальні домагання католицька церква втрачає вірян. Іспанія: мешканці Канарських островів невдоволені притоком біженців. Росія: чорний сніг і забруднене повітря у шахтарському регіоні.  

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Боснія: що відбувається з біженцями на кордонах ЄС. Іспанія: за що репер опинився в тюрмі. Німеччина: як горе об'єднало євреїв і мусульман. Великобританія: найкраща робота на свіжому повітрі.  

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