Страх перед учителем з татуюваннями? "Європа у фокусі" (відео)

Вибухові таємниці Балтійського моря. Фотограф у Туреччині прогнозує світову політику. Молодь у Португалії подала до суду на ЄС за зміну клімату.
Дивіться європейський тижневик щопонеділка на каналі "DW Українською". Сьогодні - з такими темами:
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