 Страх перед учителем з татуюваннями? ″Європа у фокусі″ (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 17.05.2021

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Політика й суспільство

Страх перед учителем з татуюваннями? "Європа у фокусі" (відео)

Вибухові таємниці Балтійського моря. Фотограф у Туреччині прогнозує світову політику. Молодь у Португалії подала до суду на ЄС за зміну клімату.

BdTD Frankreich Freaky Hoody Tattoos

Дивіться європейський тижневик щопонеділка на каналі "DW Українською". Сьогодні - з такими темами:


20:40 Франція: чемпіон з татуювань працює вчителем початкової школи

06:07 Німеччина: вибухові таємниці Балтійського моря

11:08 Туреччина: фотограф прогнозує світову політику

00:07 Португалія: молодь подала до суду на ЄС за зміну клімату

15:24 Швейцарія: небезпечний притулок для біженців з Тибету. 

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Чому у Франції небезпечно сперечатися про іслам - "Європа у фокусі" (відео)

Франція та іслам: бути вчителем небезпечно? Туреччина і права жінок: навчитися писати у 60. Німеччина і війна: як не забути жахи Голокосту. Іспанія і бідність: як живе найбільше незаконне поселення в ЄС.  

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Також у випуску - як лорд у Великобританії допомагає біженцям та де у Росії можна побачити "каспійського монстра".  

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Німеччина: вибухові таємниці Балтійського моря. Туреччина: фотограф прогнозує світову політику. Португалія: молодь подала до суду на ЄС за зміну клімату. Швейцарія: небезпечний притулок для біженців з Тибету.

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