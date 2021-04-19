Як оперні арії лікують від Covid-19 (відео)

Дивіться європейський тижневик щопонеділка на каналі "DW Українською". Сьогодні - з такими темами:

0:06 У Нідерландах розгорівся скандал з прийомними дітьми з-за кордону

7:35 Як у Великобританії оперні співаки вчать пацієнтів з коронавірусом дихати

12:26 Чим небезпечна вакцина і чому багато турків бояться щеплень від COVID-19



17:13 Хто такий Петрович і як він стає в пригоді у російській тайзі

22:07 Про що мріє 106-річна піаністка у Франції після пандемії