 Як оперні арії лікують від Covid-19 (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 19.04.2021

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Політика й суспільство

Як оперні арії лікують від Covid-19 (відео)

Дивіться європейський тижневик щопонеділка на каналі "DW Українською".

DW Sendung Fokus Europa |

Мадам Мазе - 106 років

Дивіться європейський тижневик щопонеділка на каналі "DW Українською". Сьогодні - з такими темами:

0:06 У Нідерландах розгорівся скандал з прийомними дітьми з-за кордону 

7:35 Як у Великобританії оперні співаки вчать пацієнтів з коронавірусом дихати 

12:26 Чим небезпечна вакцина і чому багато турків бояться щеплень від COVID-19

17:13 Хто такий Петрович і як він стає в пригоді у російській тайзі

22:07 Про що мріє 106-річна піаністка у Франції після пандемії

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Докладно

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