 Як повернути нюх і смак після ″ковіду″ - ″Європа у фокусі″ (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 31.05.2021

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Політика й суспільство

Як повернути нюх і смак після "ковіду" - "Європа у фокусі" (відео)

Туреччина: школярі під домашнім арештом - через туристів? Росія: з поліцейських - в опозиціонери. Великобританія: студентки проти насилля в закладах освіти. Франція: ентузіасти рятують харчі від смітників.

Перехворівши на COVID-19, як знову відчувати запахи і смаки?

Перехворівши на COVID-19, як знову відчувати запахи і смаки?

Дивіться європейський тижневик щопонеділка на каналі "DW Українською". Сьогодні - з такими темами:

00:00 Туреччина: школярі під домашнім арештом - через туристів?

05:24 Бельгія: терапія для повернення відчуттів смаку й запаху після COVID-19

11:03 Росія: з поліцейських - в опозиціонери

16:02 Великобританія: студентки проти насилля в закладах освіти

21:35 Франція: ентузіасти рятують харчі від смітників

DW.COM

Чому горять лікарні з "ковідними" пацієнтами в Румунії - "Європа у фокусі" (відео)

Чому в Румунії відбуваються пожежі в лікарнях з коронавірусом. Як у Німеччині полюють на невловимого вовка-одинака. Які проблеми в сирійських біженців у Туреччині. Для чого в Швейцарії науковці закопують труси в землю.  

Курорти в Італії вже без коронавірусу? "Європа у фокусі" (відео)

Також у випуску - як лорд у Великобританії допомагає біженцям та де у Росії можна побачити "каспійського монстра".  

Страх перед учителем з татуюваннями? "Європа у фокусі" (відео)

Вибухові таємниці Балтійського моря. Фотограф у Туреччині прогнозує світову політику. Молодь у Португалії подала до суду на ЄС за зміну клімату.  

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