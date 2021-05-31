Як повернути нюх і смак після "ковіду" - "Європа у фокусі" (відео)

Туреччина: школярі під домашнім арештом - через туристів? Росія: з поліцейських - в опозиціонери. Великобританія: студентки проти насилля в закладах освіти. Франція: ентузіасти рятують харчі від смітників.
Дивіться європейський тижневик щопонеділка на каналі "DW Українською". Сьогодні - з такими темами:
00:00 Туреччина: школярі під домашнім арештом - через туристів?
05:24 Бельгія: терапія для повернення відчуттів смаку й запаху після COVID-19
11:03 Росія: з поліцейських - в опозиціонери
16:02 Великобританія: студентки проти насилля в закладах освіти
21:35 Франція: ентузіасти рятують харчі від смітників
Чому в Румунії відбуваються пожежі в лікарнях з коронавірусом. Як у Німеччині полюють на невловимого вовка-одинака. Які проблеми в сирійських біженців у Туреччині. Для чого в Швейцарії науковці закопують труси в землю.
Також у випуску - як лорд у Великобританії допомагає біженцям та де у Росії можна побачити "каспійського монстра".