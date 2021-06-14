 Стамбульська конвенція: турецькі жінки вимагають захисту - ″Європа у фокусі″ (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 14.06.2021

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Політика й суспільство

Стамбульська конвенція: турецькі жінки вимагають захисту - "Європа у фокусі" (відео)

Туреччина: беззахисні жінки проти чоловічого насильства. Боснія: рятівники у горах - поза законом. Росія: 30 років без питної води. Італія: сонце, пляж, лімончелло. Нідерланди: дверний дзвінок для… риб.

Лише минулого року в Туреччині внаслідок насильства за нез'ясованих обставин загинули 300 жінок

Лише минулого року в Туреччині внаслідок насильства "за нез'ясованих обставин" загинули 300 жінок

Дивіться європейський тижневик щопонеділка на каналі "DW Українською". Сьогодні - з такими темами:

00:00 Туреччина: беззахисні жінки проти чоловічого насильства

06:07 Боснія: рятівники у горах - поза законом

11:19 Росія: 30 років без питної води

16:44 Італія: сонце, пляж, лімончелло. На жаль, це відео не доступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті: https://p.dw.com/p/3ur34

17:26 Нідерланди: дверний дзвінок для… риб. На жаль, це відео не доступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті: https://p.dw.com/p/3ur34

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Докладно

Лише минулого року в Туреччині внаслідок насильства за нез'ясованих обставин загинули 300 жінок

Феміцид у Туреччині (відео)

Туреччина: жінки проти чоловічого насильства. Боснія: рятівники у горах - поза законом. Росія: 30 років без питної води.  

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