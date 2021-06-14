Стамбульська конвенція: турецькі жінки вимагають захисту - "Європа у фокусі" (відео)

Дивіться європейський тижневик щопонеділка на каналі "DW Українською". Сьогодні - з такими темами:

00:00 Туреччина: беззахисні жінки проти чоловічого насильства

06:07 Боснія: рятівники у горах - поза законом

11:19 Росія: 30 років без питної води

16:44 Італія: сонце, пляж, лімончелло. На жаль, це відео не доступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті: https://p.dw.com/p/3ur34

17:26 Нідерланди: дверний дзвінок для… риб. На жаль, це відео не доступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті: https://p.dw.com/p/3ur34