Стамбульська конвенція: турецькі жінки вимагають захисту - "Європа у фокусі" (відео)

Туреччина: беззахисні жінки проти чоловічого насильства. Боснія: рятівники у горах - поза законом. Росія: 30 років без питної води. Італія: сонце, пляж, лімончелло. Нідерланди: дверний дзвінок для… риб.
Дивіться європейський тижневик щопонеділка на каналі "DW Українською". Сьогодні - з такими темами:
00:00 Туреччина: беззахисні жінки проти чоловічого насильства
06:07 Боснія: рятівники у горах - поза законом
11:19 Росія: 30 років без питної води
16:44 Італія: сонце, пляж, лімончелло. На жаль, це відео не доступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті: https://p.dw.com/p/3ur34
17:26 Нідерланди: дверний дзвінок для… риб. На жаль, це відео не доступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті: https://p.dw.com/p/3ur34
Чемпіонат Європи з футболу і вболівальники в часи пандемії. Викрадення Романа Протасевича режимом Лукашенка. Ясновидці і гадання на кавовій гущі в онлайні. Підзабута професія - регулювальник дорожнього руху.
Чому в Румунії відбуваються пожежі в лікарнях з коронавірусом. Як у Німеччині полюють на невловимого вовка-одинака. Які проблеми в сирійських біженців у Туреччині. Для чого в Швейцарії науковці закопують труси в землю.
Також у випуску - як лорд у Великобританії допомагає біженцям та де у Росії можна побачити "каспійського монстра".