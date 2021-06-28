 Хто краде медоносних бджіл у Франції - ″Європа у фокусі″ (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 28.06.2021

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Політика й суспільство

Хто краде медоносних бджіл у Франції - "Європа у фокусі" (відео)

Італія: нігерійська мафія змушує співвітчизниць до проституції. Росія: студенти-журналісти під домашнім арештом через критику Кремля. Іспанія: знаменитий Шлях святого Якова знову приваблює прочан.

Європа у фокусі: як у Франції борються з крадіжками медоносних бджіл

"Європа у фокусі": як у Франції борються з крадіжками медоносних бджіл

Дивіться європейський тижневик щопонеділка на каналі "DW Українською". Сьогодні - з такими темами:

00:00 Італія: нігерійська мафія змушує співвітчизниць до проституції

06:46 Росія: студенти-журналісти під домашнім арештом через критику Кремля

13:09 Іспанія: знаменитий Шлях святого Якова знову приваблює прочан

18:15 Франція: хто краде медоносних бджіл і як з цим борються

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Туреччина: беззахисні жінки проти чоловічого насильства. Боснія: рятівники у горах - поза законом. Росія: 30 років без питної води. Італія: сонце, пляж, лімончелло. Нідерланди: дверний дзвінок для… риб.  

Гадання на кавовій гущі... онлайн - "Європа у фокусі" (відео)

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Докладно

Європа у фокусі: як у Франції борються з крадіжками медоносних бджіл

Хто краде бджіл у Франції - "Європа у фокусі" (відео)

Італія: мафія змушує до проституції. Росія: студенти під домашнім арештом через критику Кремля. А також інші теми.  

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