Хто краде медоносних бджіл у Франції - "Європа у фокусі" (відео)

Патріотизм і французький сир - що спільного? - "Європа у фокусі" (27.07.2020)

Іспанія терпить поразку в боротьбі з пластиковим сміттям - через коронавірус? Як туристичний рай в Італії перетворився на осередок нігерійської мафії. У Франції гурмани-патріоти підтримують місцевих виробників сиру. Психологія "путінофіла": за що російський сталевар любить президента-автократа. Чому столітній млин у Великобританії примусили знову працювати.