Хто краде медоносних бджіл у Франції - "Європа у фокусі" (відео)

Італія: нігерійська мафія змушує співвітчизниць до проституції. Росія: студенти-журналісти під домашнім арештом через критику Кремля. Іспанія: знаменитий Шлях святого Якова знову приваблює прочан.
Дивіться європейський тижневик щопонеділка на каналі "DW Українською". Сьогодні - з такими темами:
00:00 Італія: нігерійська мафія змушує співвітчизниць до проституції
06:46 Росія: студенти-журналісти під домашнім арештом через критику Кремля
13:09 Іспанія: знаменитий Шлях святого Якова знову приваблює прочан
18:15 Франція: хто краде медоносних бджіл і як з цим борються
Небезпечний слиз у Мармуровому морі в Туреччині. Брак далекобійників через Brexit у Великобританії. Данія відсилає біженців із Сирії додому. Парижани борються за Латинський квартал.
Туреччина: беззахисні жінки проти чоловічого насильства. Боснія: рятівники у горах - поза законом. Росія: 30 років без питної води. Італія: сонце, пляж, лімончелло. Нідерланди: дверний дзвінок для… риб.