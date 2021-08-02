"Вода стояла по груди, але ми вижили" - висновки після повені століття у ФРН (відео)

Чому Віктор Орбан заграє з Китаєм? "Європа у фокусі" (відео)

Студенти в Будапешті демонструють проти... університету, а саме проти філії Фуданьського університету з Китаю. Також у випуску - сюжети про повені у Німеччині, про Сицилію, а також про Калінінград.