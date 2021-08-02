"Вода стояла по груди, але ми вижили" - висновки після повені століття у ФРН (відео)

Як сирійські біженці допомагали жертвам повені у Німеччині. Збір молюсків - нелегальний бізнес у Португалії. Найбільший канал контрабанди каннабісу до Європи. Як в Альпах готують майбутніх капітанів танкерів.
Актуальний випуск щотижневої телепрограми "Європа у фокусі" із такими темами:
Німеччина: що потерпілі кажуть про повінь століття
Німеччина: як сирійські біженці допомагали жертвам стихії
Португалія: збір молюсків - грандіозний нелегальний бізнес
Греція/Албанія: найбільший канал контрабанди каннабісу до Європи
Франція: як в Альпах готують майбутніх капітанів танкерів
Студенти в Будапешті демонструють проти... університету, а саме проти філії Фуданьського університету з Китаю. Також у випуску - сюжети про повені у Німеччині, про Сицилію, а також про Калінінград.
Італія: нігерійська мафія змушує співвітчизниць до проституції. Росія: студенти-журналісти під домашнім арештом через критику Кремля. Іспанія: знаменитий Шлях святого Якова знову приваблює прочан.
Небезпечний слиз у Мармуровому морі в Туреччині. Брак далекобійників через Brexit у Великобританії. Данія відсилає біженців із Сирії додому. Парижани борються за Латинський квартал.