 ″Вода стояла по груди, але ми вижили″ - висновки після повені століття у ФРН (відео) | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 02.08.2021

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Європа

"Вода стояла по груди, але ми вижили" - висновки після повені століття у ФРН (відео)

Як сирійські біженці допомагали жертвам повені у Німеччині. Збір молюсків - нелегальний бізнес у Португалії. Найбільший канал контрабанди каннабісу до Європи. Як в Альпах готують майбутніх капітанів танкерів.

Deutschland Unwetterkatastrophe | Aufräumarbeiten in der Eifel

Які висновки зробили потерпілі про повінь століття у Німеччині

Актуальний випуск щотижневої телепрограми "Європа у фокусі" із такими темами:

Німеччина: що потерпілі кажуть про повінь століття

Німеччина: як сирійські біженці допомагали жертвам стихії

Португалія: збір молюсків - грандіозний нелегальний бізнес

Греція/Албанія: найбільший канал контрабанди каннабісу до Європи

Франція: як в Альпах готують майбутніх капітанів танкерів

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Чому Віктор Орбан заграє з Китаєм? "Європа у фокусі" (відео)

Студенти в Будапешті демонструють проти... університету, а саме проти філії Фуданьського університету з Китаю. Також у випуску - сюжети про повені у Німеччині, про Сицилію, а також про Калінінград.  

Хто краде медоносних бджіл у Франції - "Європа у фокусі" (відео)

Італія: нігерійська мафія змушує співвітчизниць до проституції. Росія: студенти-журналісти під домашнім арештом через критику Кремля. Іспанія: знаменитий Шлях святого Якова знову приваблює прочан.  

Нью-Йорк на Донбасі: українське містечко з німецькою історією - "Європа у фокусі" (відео)

Небезпечний слиз у Мармуровому морі в Туреччині. Брак далекобійників через Brexit у Великобританії. Данія відсилає біженців із Сирії додому. Парижани борються за Латинський квартал.  

Стамбульська конвенція: турецькі жінки вимагають захисту - "Європа у фокусі" (відео)

Туреччина: беззахисні жінки проти чоловічого насильства. Боснія: рятівники у горах - поза законом. Росія: 30 років без питної води. Італія: сонце, пляж, лімончелло. Нідерланди: дверний дзвінок для… риб.  

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Докладно

Deutschland Unwetterkatastrophe | Aufräumarbeiten in der Eifel

Висновки після повені століття у ФРН (відео)

Молюски - нелегальний бізнес у Португалії. Найбільший канал контрабанди каннабісу. Як в Альпах вчать капітанів танкерів.  

Кожен шостий електромобіль у світі вироблений у Німеччині

Кожен шостий електромобіль у світі вироблено у Німеччині

Частка німецьких компаній у сегменті електромобілів у світі в другому кварталі 2021 року сягнула 17 відсотків.  