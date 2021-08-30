Як триває відбудова після повені століття в Німеччині - "Європа у фокусі" (відео)

Біженці з Афганістану в Туреччині. У Парижі біженці живуть на вулиці. Як зміняться відносини Росії з ФРН після ери Меркель. У Великобританії відновлюють занедбані курорти.
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Сьогодні - з такими темами:
00:00 Туреччина: куди потрапляють біженці з Афганістану
06:06 Франція: чому в Парижі біженці живуть на вулиці
12:04 Німеччина: чому досі не прибрали після повені століття
16:18 Росія: як зміняться відносини з ФРН після ери Меркель
22:32 Великобританія: як відновлюють занедбані курорти. На жаль, це відео не доступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті: https://p.dw.com/p/3zfEH
Як сирійські біженці допомагали жертвам повені у Німеччині. Збір молюсків - нелегальний бізнес у Португалії. Найбільший канал контрабанди каннабісу до Європи. Як в Альпах готують майбутніх капітанів танкерів.
Польща: як уряд хоче поставити на коліна критичний телеканал. Росія: чи бореться ще хтось з корупцією без Навального. Іспанія: аномальна спека і до чого тут німці.
Іспанія: на що сподіваються нелегальні мігранти. Нідерланди: як навчитися запобігати повеням. Великобританія: що робити, коли не їв кілька днів. Португалія: про що сперечаються ловці восьминогів.