 Як триває відбудова після повені століття в Німеччині - ″Європа у фокусі″ (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 30.08.2021

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Політика й суспільство

Як триває відбудова після повені століття в Німеччині - "Європа у фокусі" (відео)

Біженці з Афганістану в Туреччині. У Парижі біженці живуть на вулиці. Як зміняться відносини Росії з ФРН після ери Меркель. У Великобританії відновлюють занедбані курорти.

Масштаби руйнації внаслідок повені шокували німців

Масштаби руйнації внаслідок повені шокували німців

Дивіться європейський тижневик щопонеділка на каналі "DW Українською".
Сьогодні - з такими темами:


00:00 Туреччина: куди потрапляють біженці з Афганістану

06:06 Франція: чому в Парижі біженці живуть на вулиці

12:04 Німеччина: чому досі не прибрали після повені століття

16:18 Росія: як зміняться відносини з ФРН після ери Меркель

22:32 Великобританія: як відновлюють занедбані курорти. На жаль, це відео не доступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті: https://p.dw.com/p/3zfEH


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