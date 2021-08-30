Як триває відбудова після повені століття в Німеччині - "Європа у фокусі" (відео)

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00:00 Туреччина: куди потрапляють біженці з Афганістану

06:06 Франція: чому в Парижі біженці живуть на вулиці

12:04 Німеччина: чому досі не прибрали після повені століття

16:18 Росія: як зміняться відносини з ФРН після ери Меркель

22:32 Великобританія: як відновлюють занедбані курорти. На жаль, це відео не доступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті: https://p.dw.com/p/3zfEH



