Уряд України схвалив законопроєкт про промислове забруднення

Український уряд у середу, 23 вересня, схвалив законопроєкт "Про запобігання, зменшення та контроль промислового забруднення", який був розроблений з метою імплементації директиви ЄС та виконання умов угоди про асоціацію з Євросоюзом.

"Законопроєкт передбачає впровадження інтегрованого дозволу для великих підприємств, які є найбільшими забруднювачами довкілля. Це, зокрема, підприємства у сфері енергетики, виробництва та обробки металів, переробки, мінеральної сировини, хімічної промисловості тощо", - пояснив міністр захисту довкілля та природних ресурсів Роман Абрамовський.

За його словами, інтегрований дозвіл встановлюватиме вимоги до обсягів забруднення та необхідних заходів для зменшення впливу підприємств на довкілля. Він охоплюватиме вимоги до викидів забруднюючих речовин у повітря, спецводокористування та управління відходами. Отримання такого дозволу найбільшими забруднювачами стане обов'язковим.

Крім того, буде впроваджено електронну систему видачі інтегрованих дозволів. Підприємства також будуть зобов'язані моніторити викиди та щорічно звітувати про дотримання умов інтегрованого дозволу. Якщо ці умови порушуватимуться, дозвіл може бути анульований, а робота підприємства буде зупинена до виконання вимог.

Раніше міністерство з питань стратегічних галузей промисловості (мінпром) України надіслало листа віцепрем'єрці з європейської інтеграції Ользі Стефанішиній, де пропонувалося відстрочити імплементацію директиви Євросоюзу щодо викидів у повітря. Однак вона та Абрамовський відкинули цю ініціативу.

Впровадження правил директиви ЄС про промислові викиди є одним із зобов'язань України за угодою про асоціацію. Згідно з порталом "Пульс угоди", такий закон мали ухвалити ще минулого року. Абрамовський затримку пояснював тим, що міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України почало працювати лише в серпні. До цього ж воно було у складі єдиного міністерства енергетики та захисту довкілля.