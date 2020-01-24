 Дослідження Єврокомісії: Україна скорочує викиди CO2 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.09.2020

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Дослідження Єврокомісії: Україна скорочує викиди CO2

Викиди вуглекислого газу в світі продовжують зростати, передусім за рахунок Китаю та Індії. Євросоюз і Україна, натомість, знижують свої викиди CO2, йдеться у дослідженні Єврокомісії.

Викиди парникових газів у атмосферу

Спільний дослідницький центр Єврокомісії опублікував у середу, 9 вересня, дослідження про викиди вуглекислого газу (CO2) в усіх країнах світу. Згідно з ним, Україна у 2019 році продовжила скорочувати свої викиди цього парникового газу. Минулого року вони склали 196 мільйонів тонн. Для порівняння, у 2018-му викиди були на рівні 203 мільйонів тонн, а у 1990 році - 783 мільйони тонн.

Це зниження зумовлене не лише скороченням населення. Адже в Україні скоротилися також викиди й на душу населення. Минулого року вони становили майже 4,5 тонни на рік, проти 4,6 тонни роком раніше та понад 15 тонн у 1990 році. Український показник нижчий за середні світові викиди на душу населення - 4,9 тонни CO2 у минулому році. У Євросоюзі разом з Великобританією середній показник становив 6,5 тонни.

Скоротилися в Україні викиди вуглекислого газу також і з розрахунку на 1000 доларів США ВВП. Минулого року цей показник становив 0,36 тонни, позаминулого - 0,39 тонни, а у 1990-му - 0,96 тонни.

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Викиди вуглекислого газу в світі зросли

У світі ж загалом викиди CO2 продовжили зростати, сягнувши 38 мільярдів тонн у 2019 році. Це збільшення передусім зумовили Китай та Індія, чиї викиди зросли у порівнянні з 2018-м на 3,4 і 1,6 відсотка відповідно. Минулого року Китай викинув у атмосферу понад 30 відсотків усього вуглекислого газу.

Натомість Євросоюз у 2019-му свої викиди скоротив на 3,8 відсотка у порівнянні з 2018 роком. Основною причиною цього в дослідженні називають зменшення використання вугілля. Найбільше свої викиди за рік знизила Естонія - на понад 21 відсоток. Серед лідерів і Німеччина - її обсяги викидів СО2 зменшилися на 6,5 відсотка.

Росія свої викиди також скоротила - на 0,8 відсотка. Щоправда, її викиди на душу населення залишаються високими - 12 з половиною тонн вуглекислого газу на рік.

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