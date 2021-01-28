(Не)зелена країна: що відбувається з українськими лісами

Президент України Володимир Зеленський минулого тижня анонсував амбітний екологічний проєкт "Зелена країна", який передбачає збільшення площі лісів в Україні на мільйон гектарів за десять років. Задля цього у найближчі три роки планують висадити один мільярд дерев. Чому експерти критикують таку ініціативу та у якому стані перебувають українські ліси, з'ясовувала DW.

Точну кількість ніхто не знає

Українські ліси - це 15,9 відсотка від загальної території країни, 9,6 мільйона гектарів території. Принаймні, такі дані за 2011 рік озвучує Державне агентство лісових ресурсів. Актуальної інформації не надають, адже уже десять років облік лісів не проводили.

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Разом з тим, як свідчать дані державної статистики, площа ділянок, вкритих лісовою рослинністю, станом на 2019 рік становила 8,8 мільйона гектарів (14,7 відсотка від загальної площі). Саме на цю цифру варто орієнтуватися, якщо говорити про фактичну кількість лісів, зазначає аналітик громадської організації "Суспільство і довкілля" Андрій Андрусевич. Однак, за його словами, навіть така цифра може бути значно завищеною. "Загальна щорічна площа рубок в Україні, яка офіційно оприлюднюється, становить більше 400 тисяч гектарів, а площа відтворення лісів становить близько 40 тисяч гектарів". - каже експерт. - На мою думку, ніхто зараз не знає, яка площа лісів в Україні".

Нічийні і занедбані

У Держагентстві лісових ресурсів України наполягають, що тенденції до зменшення лісових площ в Україні немає, крім тих лісів, що належать до "земель запасу" - ділянок, які не надані у постійне користування або власність. Як повідомили DW у відомстві, таких лісів налічувалося востаннє 0,8 мільйона гектарів, з них 0,3 мільйона - це полезахисні лісові смуги. "Ліси, які знаходяться на землях запасу, не закріплені за конкретними лісокористувачами і перебувають у вкрай занедбаному стані. В них не проводиться лісовпорядкування, і стан цих лісів на сьогодні фактично невідомий, - розповіли в Держагентстві. - В них відсутня лісова охорона, ліси вирубуються в результаті незаконних рубок". Такі лісові масиви, особливо біля населених пунктів, перетворюються на звалища відходів, додають в пресслужбі. Накопичення в лісах сміття сприяє зростанню кількості лісових пожеж, переконують в Держагентстві.

Вирублені ліси на Закарпатті (фото з архіву)

У громадській організації "Українська природоохоронна група" уточнюють, що йдеться про так звані самосійні ліси, які утворилися за останні 20-30 років на колишніх полях. Екологи оцінюють їхню площу в межах 500 тисяч гектарів. Найбільше їх може бути в Карпатах, на Поліссі та, частково, у лісостеповій зоні, вказують експерти. Юридично вони не вважаються лісом, не мають державної охорони і щойно такі ділянки отримують власників та орендарів, їх викорчовують і використовують під сільське господарство. "Вони знищуються з величезною швидкістю, і відбувається знеліснення", - констатує біолог, експерт "Української природоохоронної групи" Єгор Гриник. На його думку, необхідно насамперед попіклуватися про збереження таких лісів, перш ніж займатися висадкою нових.

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Де висаджуватимуть нові ліси?

Власне, саме завдяки офіційному обліку самосійних уже наявних лісів міністерство захисту довкілля та природних ресурсів якраз і збирається виконати майже половину плану екологічної стратегії президента. На даний момент у планах міністерства, які нещодавно озвучив очільник відомства Роман Абрамовський , "ідентифікувати та зберегти 300 - 500 тисяч гектарів самосійних та безгосподарних лісів". Решту плану здійснюватимуть через висадку нових дерев і прагнутимуть досягти 20 відсотків лісистості замість 15,6. Для цього необхідно буде створити понад два мільйони гектарів нових лісів за рахунок залучення нових земель, повідомили DW у Держагентстві лісових ресурсів. Там вказують, що це потенційно можливо за рахунок непридатних для сільського господарства земель (яри, балки, крутосхили, кам'янисті розсипи, піски тощо), а також на рекультивованих землях, галявинах і пустирях. Також ідеться про лісосмуги вздовж доріг, водойм, полів.

Загроза іншим екосистемам

Масштабне залісення території України планують здійснювати на території кожної області. "У степовій та лісостеповій зоні України також буде проводитись залісення (створення нових лісів) на малопродуктивних та деградованих землях", - повідомили в Держагентстві.

Саме цього чи не найбільше і побоюються екологи."Це може створити величезні ризики для інших природних екосистем в Україні ", - вказує Гринник. За його словами, в Україні ситуація зі степами зараз набагато гірша, ніж з лісами, через їхнє масштабне розорювання. "Якщо зорати степ або лук і насадити штучний ліс, то це буде знищенням природи. Це штучна екосистема взамін природній", - каже експерт.

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Дендролог, співробітник Інститут еволюційної екології Національної академії Наук України Ігор Куземко переймається також тим, які саме дерева висаджуватимуть в рамках цього проєкту. "Одна справа - якщо це будуть аборигенні дерева, інша справа - якщо це будуть чужорідні, занесені дерева", - вказує експерт у коментарі DW. За його словами, під час однієї з попередніх державних програм зі збільшення лісів він спостерігав, як розорювалися степи і "висаджувалася рубінія, дуб червоний, тобто дуже інвазивні види, які у нас не можна садити взагалі" через загрозу наявній екосистемі.

Невирішені проблеми: вирубка і нераціональне господарство

Опитані DW експерти загалом позитивно оцінюють ідею збільшити кількість лісів, однак закликають це робити із врахуванням думок природозахисників. Окрім того, експерти вказують на те, що не варто забувати й про інші невирішені проблеми у галузі лісництва. За словами експерта Андрія Андрусевича, чимало запитань і є до державних лісів, які перебувають під охороною лісівників."До лісу ставляться як до халявного ресурсу. Ми не знаємо реальну площу лісів, реальну площу вирубок, про відповідність рубок, про які звітується - чи вони санітарні, чи суцільні", - каже співрозмовник DW. За його словами, лісове господарство наразі ведеться вкрай непрозоро та безсистемно. На думку експерта, ситуацію, однак, не вдасться вирішити без повноцінної реформи правоохоронної системи та посилення контролю за усіма відповідальними органами.