 Мораторій України на експорт лісу: ЄС трактує рішення арбітражу на свою користь | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.12.2020

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Мораторій України на експорт лісу: ЄС трактує рішення арбітражу на свою користь

Єврокомісія заявляє, що рішення арбітражу щодо мораторію на експорт лісу з України передбачає його негайне скасування.

Мораторій України на експорт лісу: ЄС трактує рішення арбітражу на свою користь

Мораторій України на експорт лісу: ЄС трактує рішення арбітражу на свою користь

Європейська Комісія заявляє, що згідно з рішенням комісії з врегулювання суперечок (арбітражу) заборона на експорт необробленої деревини з України несумісна з Угодою про асоціацію між Україною та ЄС і має бути скасована якомога швидше. Про це йдеться в повідомленні Єврокомісії, оприлюдненому на порталі ЄК у суботу, 12 грудня.

"Остаточне рішення комісії з врегулювання спорів, створеної відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, встановило, що мораторій з боку України на експорт всієї необробленої деревини несумісний з Угодою про асоціацію. Отже, очікується, що Україна скасує заборону на експорт якомога швидше" , - сказано в ньому.

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У повідомленні наголошується, що ЄС і Україна неодноразово підкреслювали свою спільну відданість сталому розвитку, який передбачає боротьбу з експлуатацією природних ресурсів включно з лісами, а також захист навколишнього середовища. Також підкреслюється, що ЄС підтримує в Україні різноманітні проєкти, спрямовані на підтримку охорони довкілля, а також на підтримку державного управління та сталого лісокористування.

"Однак рішення комісії підтвердило, що запроваджений Україною у 2015 році мораторій на експорт необробленої деревини не служить жодній із цих цілей. Відповідно, це порушує Угоду про асоціацію між ЄС і Україною, яка прямо забороняє мораторій на експорт", - йдеться у повідомленні Єврокомісії.

Втім, у своїй заяві ЄК зазначає, що рішення арбітражу визнає, що "мораторій на експорт, обмежений десятьма конкретними породами деревини, запроваджений у 2005 році, може бути частково виправданий винятками щодо захисту рослин".

Позиція України

Нагадаємо, 12 грудня заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства, торговельний представник Тарас Качка заявив, що арбітраж зі спору між Україною та ЄС про заборону експорту необробленої деревини (лісу-кругляка) визнав, що Україна має право обмежувати експорт лісу за певних обставин.

Утім, він зазначив, що разом з тим арбітри визнали, що заборона 2015 року має бути відкоректована з урахуванням повного права України регулювати цю сферу діяльності відповідно до статей 290 і 293 Угоди про асоціацію. Заходи щодо коригування повинні бути здійснені в співпраці з ЄС.

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"Заходи з коригування мають бути здійснені у співпраці з ЄС. Що є зрозумілим, оскільки хижацький попит з боку компаній ЄС є рушієм незбалансованого експорту лісу", - пояснив Качка. Така позиція України розходиться з позицією Єврокомісії, де, як було згадано вище, вважають, що відповідно до рішення арітражу мораторій на експорт лісу має бути скасований Україною якомога швидше.

Мораторій  на експорт "лісу-кругляку"

Як повідомлялося, Верховна Рада 9 квітня 2015 року ухвалила закон, яким на десять років заборонила експорт лісоматеріалів і пиломатеріалів у необробленому вигляді (лісу-кругляку), при цьому заборону на експорт лісоматеріалів деревних порід (окрім сосни) було запроваджено з 1 листопада 2015 року, а деревних порід - з 1 січня 2017-го. У мінекономіки зазначили, що на країни ЄС припадало 70 відсотків українського експорту деревини.

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Європейський Союз 15 січня 2019 року подав запит на проведення консультацій із Україною про тимчасову заборону експорту необробленої деревини. Консультації були проведені 7 лютого 2019 року, проте сторони не дійшли взаємоузгодженого рішення. 20 червня 2019 року ЄС ініціював процедуру вирішення спору шляхом арбітражного розгляду і направив запит про створення Арбітражної групи. Сторони досягли згоди про створення Арбітражної групи у вищезгаданому складі 28 січня 2020 року. Далі, 17 лютого ЄС подав Арбітражній групі своє перше письмове подання, а 11 березня 2020 року своє письмове подання у відповідь подала Україна. 22-23 вересня цього року відбулися слухання Арбітражної групи у спорі між Україною та ЄС про заборону експорту необробленої деревини (лісу-кругляку). Це перший в історії спір у рамках Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. 

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