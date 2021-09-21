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Ліс-кругляк

Ліс-кругляк - необроблена деревина. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають пошуковому запиту "ліс-кругляк".

У квітні 2015 року Верховна Рада України ухвалила десятирічний мораторій на експорт необроблених лісоматеріалів. Таке рішення викликало критику, зокрема, з боку ЄС, оскільки запроваджений мораторій на експорт необробленої деревини суперечить угоді про зону вільної торгівлі з ЄС. Для вирішення цієї суперечки між Україною та Євросоюзом було створено арбітражну групу. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Законопроєкт про ринок деревини: експортний мораторій у новій упаковці?

Законопроєкт про ринок деревини: експортний мораторій у новій упаковці? 21.09.2021

Аби залагодити суперечку з Євросоюзом, у Києві мораторій на експорт необробленої деревини пропонують замінити жорсткими екологічними приписами. Критики говорять про "мораторій у новій упаковці".
Мораторій України на експорт лісу: ЄС трактує рішення арбітражу на свою користь

Мораторій України на експорт лісу: ЄС трактує рішення арбітражу на свою користь 13.12.2020

Єврокомісія заявляє, що рішення арбітражу щодо мораторію на експорт лісу з України передбачає його негайне скасування.
Мораторій на експорт лісу-кругляка до ЄС: арбітраж виніс рішення

Мораторій на експорт лісу-кругляка до ЄС: арбітраж виніс рішення 12.12.2020

Арбітри визнали, що Україна має право обмежувати експорт лісу за певних обставин, заявляє заступник міністра економіки України Тарас Качка.

Саміт Україна-ЄС: Зеленському варто готуватися до важких запитань

Саміт Україна-ЄС: Зеленському варто готуватися до важких запитань 06.10.2020

В українських ЗМІ активно обговорюють загрозу призупинення безвізового режиму з ЄС. Що стало причиною цього та які ще питання затьмарюють відносини Україна-ЄС напередодні саміту в Брюсселі, - у матеріалі DW.

Експорт українського лісу: міфи та реальність (14.12.2016) 14.12.2016

Експорт української деревини став причиною гучного скандалу, в якому переплелися бізнес-інтереси продавців лісу, бажання екологів зберегти Карпати та плани українського уряду отримати чергову фінансову допомогу Європейського союзу. DW проаналізувала головні страхи українців у разі скасування мораторію на експорт лісу.
Факти і маніпуляції довкола експорту деревини: корупційні хащі українського лісу

Факти і маніпуляції довкола експорту деревини: корупційні хащі українського лісу 09.12.2016

Вимога ЄС скасувати мораторій на експорт лісу здійняла хвилю запеклих дискусій в Україні. DW проаналізувала, чи варто боятися продажу лісу за кордон.