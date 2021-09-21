Ліс-кругляк - необроблена деревина. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають пошуковому запиту "ліс-кругляк".

У квітні 2015 року Верховна Рада України ухвалила десятирічний мораторій на експорт необроблених лісоматеріалів. Таке рішення викликало критику, зокрема, з боку ЄС, оскільки запроваджений мораторій на експорт необробленої деревини суперечить угоді про зону вільної торгівлі з ЄС. Для вирішення цієї суперечки між Україною та Євросоюзом було створено арбітражну групу. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.