Мораторій на експорт лісу-кругляка до ЄС: арбітраж виніс рішення

Арбітраж зі спору між Україною та ЄС про заборону експорту необробленої деревини (лісу-кругляка) визнав, що Україна має право обмежувати експорт лісу за певних обставин. Про це у суботу, 12 грудня, на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства, торговельний представник Тарас Качка.

"Арбітраж з лісу виніс своє рішення щодо заборони експорту лісу. Арбітри визнали, що Україна може і має право обмежувати експорт лісу за певних обставин. Так існуюча заборона експорту 2005 року визнана судом повністю правомірною", - написав Качка, посилаючись на рішення арбітражу.

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Утім, він зазначив, що разом з тим арбітри визнали, що заборона 2015 року має бути відкоректована з урахуванням повного права України регулювати цю сферу діяльності відповідно до статей 290 і 293 Угоди про асоціацію. Заходи щодо коригування повинні бути здійснені у співпраці з ЄС.

"Заходи з коригування мають бути здійснені у співпраці з ЄС. Що є зрозумілим, оскільки хижацький попит з боку компаній ЄС є рушієм незбалансованого експорту лісу", - пояснив Качка.

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Заступник міністра економіки також зазначив, що головною причиною того, що "ми не змогли до кінця відстояти правомірність заборони експорту 2015 року стало те, що автори цієї заборони надто активно писали про преференції національним виробникам, а не про захист лісу".

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"Рішення арбітрів дає нам широку свободу вибору заходів виконання рішення. Наріжним елементом його виконання буде створення нормального ринку всередині України. Отже, першим кроком має стати схвалення закону України "Про ринок деревини" №4197-1. Він повинен створити цивілізований ринок на основі успішного урядового експерименту з продажу лісу на аукціонах", - додав він.

Мораторій на експорт "лісу-кругляку"

Як повідомлялося, Верховна Рада 9 квітня 2015 року ухвалила закон, яким на десять років заборонила експорт лісоматеріалів і пиломатеріалів у необробленому вигляді (лісу-кругляку), при цьому заборону на експорт лісоматеріалів деревних порід (окрім сосни) було запроваджено з 1 листопада 2015 року, а деревних порід - з 1 січня 2017-го. У мінекономіки зазначили, що на країни ЄС припадало 70 відсотків українського експорту деревини.

Європейський Союз 15 січня 2019 року подав запит на проведення консультацій із Україною про тимчасову заборону експорту необробленої деревини. Консультації були проведені 7 лютого 2019 року, проте сторони не дійшли взаємоузгодженого рішення. 20 червня 2019 року ЄС ініціював процедуру вирішення спору шляхом арбітражного розгляду і направив запит про створення Арбітражної групи. Сторони досягли згоди про створення Арбітражної групи у вищезгаданому складі 28 січня 2020 року. Далі, 17 лютого ЄС подав Арбітражній групі своє перше письмове подання, а 11 березня 2020 року своє письмове подання у відповідь подала Україна. 22-23 вересня цього року відбулися слухання Арбітражної групи у спорі між Україною та ЄС про заборону експорту необробленої деревини (лісу-кругляку). Це перший в історії спір у рамках Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.