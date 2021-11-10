Вирубка лісу

Як людство знищує ліс (07.10.2020)

Ліс дбає про біологічне різноманіття, свіже повітря та чисту воду, а ще захищає клімат і дарує нам цінні продукти. І все ж люди щосекунди знищують дерева, дбаючи лише про короткострокову вигоду. Дивіться самі!