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Вирубка лісу

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "вирубка лісу".

Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Тропічні ліси Амазонії: шкоди невдовзі більше, ніж користі? (10.11.2021) 10.11.2021

Амазонія вже втратила 17% своїх лісів. Якщо так триватиме й далі, до 2030 покриття дерев зменшиться на 27%. Це матиме серйозні глобальні наслідки і може спричинити ефект доміно…
Мораторій України на експорт лісу: ЄС трактує рішення арбітражу на свою користь

Мораторій України на експорт лісу: ЄС трактує рішення арбітражу на свою користь 13.12.2020

Єврокомісія заявляє, що рішення арбітражу щодо мораторію на експорт лісу з України передбачає його негайне скасування.
Мораторій на експорт лісу-кругляка до ЄС: арбітраж виніс рішення

Мораторій на експорт лісу-кругляка до ЄС: арбітраж виніс рішення 12.12.2020

Арбітри визнали, що Україна має право обмежувати експорт лісу за певних обставин, заявляє заступник міністра економіки України Тарас Качка.

Як людство знищує ліс (07.10.2020) 07.10.2020

Ліс дбає про біологічне різноманіття, свіже повітря та чисту воду, а ще захищає клімат і дарує нам цінні продукти. І все ж люди щосекунди знищують дерева, дбаючи лише про короткострокову вигоду. Дивіться самі!
10 гривень і лисі гори: що залишається Україні від стільця IKEA

10 гривень і лисі гори: що залишається Україні від стільця IKEA 29.06.2020

Скандал з імовірно незаконно зрубаною в Україні деревиною для бренду IKEA проливає світло на масштабні проблеми у лісовій галузі України. Країна втрачає ліси, отримуючи крихти у міжнародному ланцюжку виробництва меблів.

Протести екологів загрожують планам Tesla в ФРН (17.02.2020) 17.02.2020

Німецький суд призупинив вирубку лісу, на місці якого Ілон Маск планує побудувати неподалік Берліна завод Tesla. Причина - скарга місцевих екологів. Чому активісти виступають проти, здавалося б, екологічно чистих електромобілів?
Порошенко: Заборона експорту дров суперечить зобов'язанням України

Порошенко: Заборона експорту дров суперечить зобов'язанням України 24.07.2018

Петро Порошенко не підписав закон про протидію контрабанді лісу, адже заборона на вивезення певної категорії деревини суперечить правилам СОТ і зони вільної торгівлі з ЄС.
Гройсман: Контрабанда українського лісу становить 6-8 мільярдів гривень

Гройсман: Контрабанда українського лісу становить 6-8 мільярдів гривень 23.07.2018

За словами Володимира Гройсмана, під виглядом паливної деревини з України вивозять якісні лісоматеріали. У середині вересня урядовець пообіцяв опублікувати звіт щодо контрабанди української деревини.
Суд ЄС: Вирубка Польщею дерев у Біловезькій пущі - незаконна

Суд ЄС: Вирубка Польщею дерев у Біловезькій пущі - незаконна 17.04.2018

Рішення Польщі продовжувати вирубувати реліктовий ліс у Біловезькій пущі порушує закони Євросоюзу, вирішив суд ЄС.

Буре вугілля ціною лісу: активісти у Гамбаху не здаються (01.12.2017) 01.12.2017

Німецька енергетична компанія RWE хоче розширити кар'єр Гамбах для видобутку бурого вугілля. Для цього необхідно вирубати ліс. "Зелені" активісти стали на захист дерев.

ЄС вимагає від Польщі дотримуватися рішення суду щодо Біловезької пущі

ЄС вимагає від Польщі дотримуватися рішення суду щодо Біловезької пущі 07.08.2017

Віце-президент Єврокомісії та комісар з питань довкілля направили польській владі листа з вимогою дотримуватися тимчасової заборони Суду ЄС на вирубку реліктового лісу.

Битва за Біловезьку пущу: чому ЄС хоче покарати Польщу (04.08.2017) 04.08.2017

У Біловезькій пущі Польща хоче до кінця року вирубати мільйон дерев. Варшава стверджує, що в такий спосіб рятує ліс. Єврокомісія вважає це блюзнірством і подала на Польщу до суду. Хто правий?
Польща вирубуватиме ліс у Біловезькій пущі попри заборону ЄС

Польща вирубуватиме ліс у Біловезькій пущі попри заборону ЄС 31.07.2017

Польська влада виправдовує своє рішення продовжити вирубку реліктвого лісу у Буловезькій пуші тим, що у деревах завелися жуки-шкідники.
Куди зникає карпатський ліс

Куди зникає карпатський ліс 29.07.2016

Екологи звертають увагу на високі темпи знищення лісу в Україні. Ситуація погіршується ще й через нелегальну вирубку. Аби зупинити порушників, на їхню думку, слід запровадити значно жорсткіші покарання.