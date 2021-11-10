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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "вирубка лісу".
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Німецький суд призупинив вирубку лісу, на місці якого Ілон Маск планує побудувати неподалік Берліна завод Tesla. Причина - скарга місцевих екологів. Чому активісти виступають проти, здавалося б, екологічно чистих електромобілів?