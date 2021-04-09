 Незаконна вирубка дерев у Києві: як перевірити? (відео) | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 09.04.2021

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Економіка

Незаконна вирубка дерев у Києві: як перевірити? (відео)

Весняні зрізання та санітарні чистки дерев в Києві викликають занепокоєння небайдужих українців.

Brasilien Paraná | Wälder | Abholzung

Як перевірити, чи законно вирубують дерево?

Після того, як в одній із спільнот у "Фейсбуці" опублікували інформацію про те, що в Голосіївському парку знищили старі дуби, які мали охоронний статус, розгорівся скандал. Як перевірити, чи законно вирубують дерево? І куди звертатися, якщо ні? Чим небезпечне кардинальне обрізання крони? Та чому погано ростуть нові молоді дерева? Дивіться у сюжеті DW:

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"Коломойські" Карпати і вирубка лісів: хто виграє битву за Свидовець? (відео)

Карпатські ліси біля Свидівця вирубують для будівництва нового гірськолижного курорту за зразком "Буковелю", переконані екологи. Місцева влада підтримує проєкт, бо це створить робочі місця. Хто виграє битву за Карпати?  

Чому німці вчать дерева у "школі дерев"? (відео)

Німецькі дерева за їхню витривалість цінують в цілому світі. Розплідники саджанців німці називають "школами дерев". Про особливості загартовування німцями дерев - у проекті "Відкривай Німеччину з Михайлом Малим".  

Як німці піклуються про дерева - "Відкривай Німеччину" (відео)

До 50 тисяч євро штрафу можуть виписати німцю, якщо він самовільно зрубає дерево. Якщо ж дерево аварійне, потрібен окремий дозвіл. Про стосунки німців з їхніми деревами - у новій серії проекту "Відкривай Німеччину".  

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Докладно

Brasilien Paraná | Wälder | Abholzung

Незаконна вирубка дерев у Києві: як перевірити? (відео)

Весняні зрізання та санітарні чистки дерев в Києві викликають занепокоєння небайдужих українців.  

Завод Tesla під Берліном, Німеччина

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