Незаконна вирубка дерев у Києві: як перевірити? (відео)

Весняні зрізання та санітарні чистки дерев в Києві викликають занепокоєння небайдужих українців.
Після того, як в одній із спільнот у "Фейсбуці" опублікували інформацію про те, що в Голосіївському парку знищили старі дуби, які мали охоронний статус, розгорівся скандал. Як перевірити, чи законно вирубують дерево? І куди звертатися, якщо ні? Чим небезпечне кардинальне обрізання крони? Та чому погано ростуть нові молоді дерева? Дивіться у сюжеті DW:
Карпатські ліси біля Свидівця вирубують для будівництва нового гірськолижного курорту за зразком "Буковелю", переконані екологи. Місцева влада підтримує проєкт, бо це створить робочі місця. Хто виграє битву за Карпати?
Німецькі дерева за їхню витривалість цінують в цілому світі. Розплідники саджанців німці називають "школами дерев". Про особливості загартовування німцями дерев - у проекті "Відкривай Німеччину з Михайлом Малим".