Незаконна вирубка дерев у Києві: як перевірити? (відео)

Після того, як в одній із спільнот у "Фейсбуці" опублікували інформацію про те, що в Голосіївському парку знищили старі дуби, які мали охоронний статус, розгорівся скандал. Як перевірити, чи законно вирубують дерево? І куди звертатися, якщо ні? Чим небезпечне кардинальне обрізання крони? Та чому погано ростуть нові молоді дерева? Дивіться у сюжеті DW: