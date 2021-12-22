СММ ОБСЄ зафіксувала на Донбасі колони російських вантажівок та військову техніку

Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) зафіксувала на непідконтрольній Україні території Донбасу колони російських вантажівок з написами "Гуманітарна допомога" та кілька одиниць військової техніки. Про це ідеться у звіті СММ ОБСЄ від 24 грудня.

Зокрема, спостерігачі зафіксували колону з семи вантажівок з російськими номерними знаками та написами "Гуманітарна допомога" російською мовою на околиці міста Макіївка.

Вантажівки супроводжували три автомобіля і швидка допомога, всі вони - з табличками самопроголошеної "ДНР". Пізніше спостерігачі зафіксували, що ця колона в'їхала на територію складу поблизу Донецька, де з вантажівок вивантажили картонні коробки.

Колону з трьох вантажівок з російськими номерними знаками та аналогічними табличками про "гуманітарну допомогу" спостерігачі зафіксували і на околиці міста Луганськ. Цю колону супроводжували два автомобіля і швидка допомога, всі з табличками самопроголошеної "ЛНР".

Читайте також: Секретар РНБО Данілов: Путін хоче знищити Україну

Штаб ООС: Збройні формування РФ порушили мінські домовленості

Окрім того, спостерігачі СММ ОБСЄ 21-22 грудня зафіксували розміщення на тимчасово окупованій території шести одиниць військової техніки. На полігоні поблизу селища Олександрівське у Донецькій області спостерігачі побачили чотири танки невстановленого типу. Ще дві бойові броньовані машини спостерігачі помітили поблизу села Богданівка у Луганській області.

У штабі Операції об'єднаних сил (ООС) заявляють, що це - "військова техніка збройних формувань РФ, яка розміщена з порушенням Мінських домовленостей". Так, танки поблизу Олександрівського розміщені за межами виділених місць зберігання озброєння, а броньовані машини у Луганській області - в зоні безпеки, йдеться у повідомленні української сторони.

Також в ООС підкреслюють, що згідно звіту СММ ОБСЄ, представники збройних формувань РФ перешкоджали роботі спостерігачів. "Зафіксовані порушення з боку ЗФ РФ свідчать про створення ними передумов для подальшої ескалації напруження на лінії зіткнення. А також про намагання приховати свою злочинну діяльність від міжнародних спостерігачів", - ідеться в заяві.

Читайте також: Україна провела бойові стрільби з Javelin, а РФ тренує десант у Криму

Нагадаємо, за даними західної та української розвідок, скупчення російських військ може свідчити про підготовку Росії до вторгнення в Україну вже цієї зими. Як зазначив міністр оборони України Олексій Резніков, найімовірнішим часом для ескалації з боку Росії може бути кінець січня. Він припустив, що кількість російських військ може зрости до 175 тисяч.