 СММ ОБСЄ зафіксувала на Донбасі колони російських вантажівок та військову техніку | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.12.2021

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Новини

СММ ОБСЄ зафіксувала на Донбасі колони російських вантажівок та військову техніку

Спостерігачі побачили колони вантажівок з російськими номерними знаками і табличками "Гуманітарна допомога" на непідконтрольній Києву території Донецької і Луганської областей.

Вантажівка з гуманітарною допомогою із РФ у Донецьку, 2014 рік

Російський гуманітарний конвой на Донбасі у 2014 році

Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) зафіксувала на непідконтрольній Україні території Донбасу колони російських вантажівок з написами "Гуманітарна допомога" та кілька одиниць військової техніки. Про це ідеться у звіті СММ ОБСЄ від 24 грудня.

Зокрема, спостерігачі зафіксували колону з семи вантажівок з російськими номерними знаками та написами "Гуманітарна допомога" російською мовою на околиці міста Макіївка.

Вантажівки супроводжували три автомобіля і швидка допомога, всі вони -  з табличками самопроголошеної "ДНР". Пізніше спостерігачі зафіксували, що ця колона в'їхала на територію складу поблизу Донецька, де з вантажівок вивантажили картонні коробки.

Колону з трьох вантажівок з російськими номерними знаками та аналогічними табличками про "гуманітарну допомогу" спостерігачі зафіксували і на околиці міста Луганськ. Цю колону супроводжували два автомобіля і швидка допомога, всі з табличками самопроголошеної "ЛНР".

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Штаб ООС: Збройні формування РФ порушили мінські домовленості

Окрім того, спостерігачі СММ ОБСЄ 21-22 грудня зафіксували розміщення на тимчасово окупованій території шести одиниць військової техніки. На полігоні поблизу селища Олександрівське у Донецькій області спостерігачі побачили чотири танки невстановленого типу. Ще дві бойові броньовані машини спостерігачі помітили поблизу села Богданівка у Луганській області.

У штабі Операції об'єднаних сил (ООС) заявляють, що це - "військова техніка збройних формувань РФ, яка розміщена з порушенням Мінських домовленостей". Так, танки поблизу Олександрівського розміщені за межами виділених місць зберігання озброєння, а броньовані машини у Луганській області - в зоні безпеки, йдеться у повідомленні української сторони.

Також в ООС підкреслюють, що згідно звіту СММ ОБСЄ, представники збройних формувань РФ перешкоджали роботі спостерігачів. "Зафіксовані порушення з боку ЗФ РФ свідчать про створення ними передумов для подальшої ескалації напруження на лінії зіткнення. А також про намагання приховати свою злочинну діяльність від міжнародних спостерігачів", - ідеться в заяві.

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Нагадаємо, за даними західної та української розвідок, скупчення російських військ може свідчити про підготовку Росії до вторгнення в Україну вже цієї зими. Як зазначив міністр оборони України Олексій Резніков, найімовірнішим часом для ескалації з боку Росії може бути кінець січня. Він припустив, що кількість російських військ може зрости до 175 тисяч.

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