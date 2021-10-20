 ОБСЄ викликає роздратування у Росії - член української делегації в ТКГ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.10.2021

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ОБСЄ викликає роздратування у Росії - член української делегації в ТКГ

У Донецьку тривають "протести", які частково обмежують роботу СММ ОБСЄ. Це є прямим тиском на організацію, вважає член делегації України в Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш.

Прапор ОБСЄ (фото з архіву)

Прапор ОБСЄ (фото з архіву)

Блокування роботи СММ ОБСЄ в ОРДО є спробою суб'єктивізації самопроголошених "ЛНР/ДНР" у мінському процесі та прямим тиском на ОБСЄ з метою вирішення питання лояльності до самопроголошених республік та РФ. Про це заявив член української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) із мирного врегулювання конфлікту на Донбасі Сергій Гармаш, ідеться у статті DW, опублікованій у вівторок, 19 жовтня.

Гармаш нагадав, що влітку цього року відбулась ротація представників ОБСЄ в Україні. На його думку, нинішній склад ОБСЄ в Україні більш об'єктивний за попередній, який Гармаш назвав "більш проросійським".

"Це (об'єктивність ОБСЄ. - Ред.) викликає роздратування, невдоволення Росії. І це помітно на засіданнях ТКГ, коли вони хамлять не лише нам, представникам України, а й представникам ОБСЄ", - зазначив Гармаш у коментарі DW.

За його словами, головна мета "ЛНР/ДНР" - чинити тиск, "щоб ОБСЄ відповідала очікуванням Росії на переговорах, а не звільнення Косяка (Андрій Косяк - затриманий українськими військовими 13 жовтня поблизу Золотого член проросійських збройних формувань. - Ред.)".

На думку Гармаша, самопроголошені "ЛНР/ДНР" самі зацікавлені в роботі місії на тимчасово окупованих територіях, адже "ОБСЄ та ТКГ - єдиний майданчик, де вони мають щось на кшталт геополітичної суб'єктності".

Можливий обмін полоненими?

Крім того, член української делегації в ТКГ додав, що на тлі ситуації, що склалась, є можливість розблокування процесу обміну полоненими.

"За моєю інформацією, в Донецьку поновили обдзвони родичів ув'язнених із запитаннями про їх наміри залишитися в "ДНР" чи виїхати на підконтрольну Києву територію у разі обміну. Такого не було вже з часу останнього обміну (у квітні 2020 року. - Ред.). І це позитивний крок. Вони можуть обміняти когось на Косяка", - вважає Гармаш.

Нагадаємо, що після затримання 13 жовтня Косяка в ОРДО декілька днів блокували роботу місії ОБСЄ із вимогою його звільнення.

Згодом проросійські сепаратисти розблокували готель у Горлівці, де розміщуються спостерігачі. За інформацією зі звіту СММ ОБСЄ від 19 жовтня, протести проти роботи місії в Донецьку тривали. Напередодні патрулі з готелю не виїжджали та не приїжджали до нього. Робота СММ ОБСЄ на непідконтрольних українському уряду територіях Луганської області триває у звичайному режимі, повідомили у пресслужбі СММ ОБСЄ у відповідь на запит DW.

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