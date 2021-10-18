Проросійські бойовики заблокували місію ОБСЄ в Горлівці

Члени збройних формувань проросійських сепаратистів на Донбасі заблокували у готелі в Горлівці спостерігачів Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ в Україні. Про це у неділю, 17 жовтня, повідомили у звіті СММ, опублікованому на сайті організації.

Автомобільні ворота патрульної бази спостерігачів заблокували за допомогою ланцюга, а поблизу було запарковано автівку з блакитними табличками "ДНР", яка перекривала виїзд, ідеться у повідомленні. Спостерігачі також "бачили двох членів збройних формувань, які стояли поряд із машиною", повідомляють в ОБСЄ. Перед готелем, де знаходиться міжнародна місія, за її даними, установили намети.

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Спостерігачам повідомили, що їм не дозволять покинути готель за "наказом мера Горлівки", допоки не буде звільнено члена збройних формувань, якого, за повідомленнями, затримали Збройні сили України (ЗСУ) в межах ділянки розведення сил у районі Золотого 13 жовтня.

У "ДНР" вимагають звільнити затриманого сепаратиста

За повідомленнями українських ЗМІ, з 15 жовтня сепаратисти також заблокували у готелі спостерігачів СММ ОБСЄ в Україні у Донецьку. Представники так званої "ДНР" вимагають від Києва відпустити затриманого раніше бойовика, який нібито займався розмінуванням. За повідомленням Telegram-каналу української делегації для участі у Тристоронній контактній групі, затриманий - громадянин РФ Андрій Косяк, виходець із Алчевська Луганської області. У чоловіка вилучили зброю та боєприпаси.

Слідчі СБУ заявили, що затриманий "здійснював розвідку залишених позицій ЗСУ". Йому повідомили про підозру у вчиненні злочину за частиною другою статті 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань).

Нагадаємо, раніше в ОБСЄ заявляли, що Росія виступила проти продовження мандата місії прикордонних спостерігачів ОБСЄ у пунктах пропуску "Гуково" і "Донецьк".