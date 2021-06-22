 Спецпредставниця ОБСЄ заявляє про перешкоджання роботі СММ на Донбасі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.06.2021

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Спецпредставниця ОБСЄ заявляє про перешкоджання роботі СММ на Донбасі

Спецпредставниця голови ОБСЄ Гайді Ґрау поскаржилася на систематичні обмеження та перешкоджання вільному пересуванню моніторингової місії на Донбасі. Вона також повідомила, що П'єр Морель і Тоні Фріш залишають ТКГ.

Спецпредставниця голови ОБСЄ в Україні та в ТКГ Гайді Ґрау (архівне фото)

Спецпредставниця голови ОБСЄ в Україні та в ТКГ Гайді Ґрау (архівне фото)

Спеціальна представниця чинного голови ОБСЄ в Україні та в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Гайді Ґрау (Heidi Grau) заявила, що погіршення ситуації з безпекою на Донбасі не дає змоги Спеціальній моніторинговій місії (СММ) ОБСЄ ефективно виконувати свій мандат, повідомляє відділ зв'язків зі ЗМІ секретаріату ОБСЄ у четвер, 24 червня.

За словами Ґрау, упродовж останніх тижнів СММ ОБСЄ спостерігала погіршення безпекової ситуації на ділянках розведення сил і засобів. Також місія продовжує фіксувати використання важких озброєнь, розміщених у порушення лінії відведення.

"Крім того, досі є систематичні обмеження та перешкоджання вільному пересуванню СММ ОБСЄ, а також атаки на її безпілотні літальні апарати. Це не дає змоги СММ ефективно виконувати свій мандат", - заявила Ґрау за підсумками чергової зустрічі ТКГ у форматі відеоконференції на рівні глав делегацій, що відбулася 23 червня.

Що обговорювали в ТКГ 23 червня

Гайді Ґрау також повідомила, які теми обговорювали на черговому засіданні ТКГ. За її словами, у центрі уваги робочої групи з питань безпеки, а також ТКГ на рівні глав делегацій були порушення режиму припинення вогню. "На жаль, конкретних заходів, які могли б покращити ситуацію з безпекою, погодити не вдалося", - зазначила Ґрау.

Так само не увінчалася успіхом спроба просунутися в обговоренні питання розмінування та розробки спільного документа про механізм координації та перевірки безпекової ситуації.

У роботі політичної групи досить давно не вдається знайти конструктивний підхід і виконати доручення ТКГ щодо розробки плану дій виконання мінських угод, констатувала Ґрау.

Тим часом учасники гуманітарної робочої групи детально обговорили обмін утримуваними особами та відкриття нових пунктів пропуску в районі Золотого і Щастя Луганської області, поінформувала спецпредставниця голови ОБСЄ.

А обговорення в економічній робочій групі зосередилися на водопостачанні, пенсійних виплатах, правах власності та екології, зокрема, на можливому створенні експертної групи щодо затоплених шахт. У цьому контексті учасники узгодили декілька важливих процедурних питань, зазначила Грау.

Морель та Фріш залишають ТКГ

Вона також повідомила про завершення роботи в ТКГ П'єра Мореля та Тоні Фріша (Toni Frisch), які були координаторами груп з політичних та гуманітарних відповідно. "Упродовж шести років їхній дипломатичний досвід, наполегливість та творча енергія були вирішальними в пошуку прогресу з ключових аспектів мінських домовленостей", - зауважила Ґрау, подякувавши дипломатам за роботу.

Нагадаємо, 15 червня голова ОБСЄ, міністерка закордонних справ Швеції Анн Лінде  висловила занепокоєння через збільшення кількості випадків порушення режиму припинення вогню на Сході України та закликала до негайного і повного його дотримання.

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