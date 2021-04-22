В ОБСЄ заявили про погіршення ситуації на Донбасі

Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) підтримує зусилля, спрямовані на мирне врегулювання конфлікту на Донбасі. Про це в понеділок, 31 травня, після п'ятиденного візиту в Україну заявила генеральна секретарка організації Гельґа Шмід (Helga Schmid).

"За останні кілька місяців ми спостерігали погіршення напруженості та збільшення порушень режиму припинення вогню. Це нагадування про те, наскільки крихка ситуація", - сказала вона. Генсекретарка ОБСЄ наголосила, що організація буде робити все можливе для завершення цієї кризи, втім, для цього потрібна стійка політична воля.

Шмід також вказала на обмеження, що заважають Спеціальній моніторинговій місії (СММ) ОБСЄ виконувати свої завдання: "Я сама переконалася, як багаторазове глушіння заважає безпілотним літальним апаратам СММ, які повинні мати можливість безпечно, надійно та безперешкодно працювати по обидва боки від контактної лінії".