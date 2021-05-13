На Донбасі 27 травня загинув український військовий

На Донбасі в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) у четвер, 27 травня, від кулі снайпера загинув український військовослужбовець. Про бойові втрати повідомило оперативно-тактичне угруповання (ОТУ) "Північ".

Згідно з повідомленням, поблизу населеного пункту Новотошківське було зафіксовано "прицільний обстріл позицій українських захисників". "У результаті снайперського пострілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав кульове поранення, несумісне з життям", - сказано в повідомленні.

Українські військові відкрили вогонь у відповідь на обстріл з боку бойовиків. На місці події працюють посадові особи бригади і група оперативного реагування Військової служби правопорядку ЗСУ.

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Про порушення умов перемир'я з боку проросійських бойовиків було поінформовано представників ОБСЄ через українську сторону Спільного центру контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін.

Нагадаємо, цього місяця про бойові втрати у складі Об'єднаних сил повідомляли також 6-го і 13 травня.