Генсекретарка ОБСЄ виступила за розширення можливостей СММ в Україні

Генеральна секретарка Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) Гельґа Шмід (Helga Schmid) вважає за необхідне розширити можливості Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ в Україні. Про це вона заявила в середу, 26 травня, під час візиту в Україну на спільній пресконференції з главою українського МЗС Дмитром Кулебою.

"Звісно, нам треба посилювати роботу з точками перетину кордону і нам треба розширити можливості моніторингової місії проводити спостереження", - зазначила Шмід, говорячи також про спостереження в анексованому Криму, цитує інформагенція "Інтерфакс-Україна". За словами генсекретарки ОБСЄ, також необхідно докладати більше зусиль у роботі з розмінування на Донбасі.

"Під час цієї кризи (на Донбасі. - Ред.), що триває вже багато років, нам треба поліпшити життя людей, які перебувають у зоні конфлікту. Ця ситуація була ускладнена ще й COVID-19, і це вплинуло на життя людей. На жаль, протягом останніх декількох місяців ми побачили, що там зростає напруженість, і були порушення режиму припинення вогню. Така ситуація фіксується нашою моніторинговою місією, яка нам нагадує про такі порушення щодня. Нам треба застосовувати додаткові заходи щодо посилення режиму припинення вогню", - наголосила Шмід.

Крім того, генсекретарка зазначила, що під час головування Швеції в ОБСЄ організація підтримуватиме всі зусилля з вирішення конфлікту на основі мінського процесу, а також буде підтримувати зусилля в "нормандському форматі". "Це - єдиний спосіб вирішення цього конфлікту", - вважає Шмід.

Кулеба хоче активніших зусиль ОБСЄ щодо Криму

Водночас міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звернувся до Гельґи Шмід із проханням, щоб СММ ОБСЄ приділяла значно більшу увагу ситуації в окупованому Криму та збільшила кількість своїх зусиль на кримському напрямку. "СММ є найбільшою польовою операцією ОБСЄ, а її мандат охоплює всю територію України, включно з Автономною Республікою Крим та містом Севастополем. Я сьогодні звернувся до пані Шмід із проханням, щоб СММ ОБСЄ приділяла значно більшу увагу ситуації в окупованому Криму та збільшила кількість своїх зусиль на кримському напрямку", - сказав Кулеба на спільній пресконференції з генсекретаркою ОБСЄ.

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Нагадаємо, 31 березня цього року ОБСЄ подовжила мандат своєї Спеціальної моніторингової місії в Україні до 31 березня 2022 року.