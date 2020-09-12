Німкеня Гельґа Шмід призначена генсекретаркою ОБСЄ

Німецька дипломатка Гельґа Шмід (Helga Schmid) в п'ятницю, 4 грудня, була призначена новою генеральною секретаркою Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ). Вона стала першою жінкою, яка очолила організацію. Представник Німеччини вже був генсеком ОБСЄ - з 1993 по 1996 роки посаду займав Вільгельм Гейнк (Wilhelm Höynck).

Офіційний Берлін буде всіма силами підтримувати Шмід, наголосив міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас (Heiko Maas). Він додав, що не може уявити собі "кращої кандидатури" на посаду генсека ОБСЄ і особливо виділив "велику довіру" до Шмід.

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Шмід з вересня 2016 року обіймає посаду генеральної секретарки Європейської служби зовнішньополітичної діяльності (EEAS). Серед іншого, вона брала участь в переговорах Євросоюзу щодо ядерної угоді з Іраном.

ОБСЄ об'єднує 57 країн Північної Америки, Європи і Центральної Азії. Штаб-квартира і секретаріат організації розташовані в Відні. Швейцарець Томас Гремінгер був генеральним секретарем ОБСЄ з липня 2017 року до липня 2020 року, низка держав виступила проти продовження його мандата.