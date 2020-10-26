У БДІПЛ ОБСЄ розкритикували опитування Зеленського

У Бюро ОБСЄ з демократичних інститутів та прав людини (БДІПЛ) у понеділок, 26 жовтня, зазначають, що опитування у день голосування, ініційоване президентом України Володимиром Зеленським, частково створювало неправомірну політичну перевагу для учасників виборчого процесу від партії влади.

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"Можемо зауважити, що опитування, яке було ініційоване президентом Володимиром Зеленським, що відбувалося поруч із виборчими дільницями в день виборів і яке було профінансовано його політичною партією, а також стосувалося відповідних ініціатив, які наразі вводить його Офіс, дещо створювало неправомірну політичну перевагу, а також розмивало безпосередньо межі між державою і політичною партією", - сказала керівниця місії спостерігачів від БДІПЛ ОБСЄ Інгібйoрг Сольрун Гісладоттір на онлайн-брифінгу, передає агентство "Інтерфакс-Україна".

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Вона зазначила, що люди, котрі працювали на президентському опитуванні, переважно перебували поза виборчими дільницями і не проявляли активності, хоча були досить помітними.

Дивитись відео 02:47 Поділитись Опитування від Зеленського: як "голосували" за марихуану (25.10.2020) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3kPuA Опитування від Зеленського: як "голосували" за марихуану (25.10.2020)

Також у Бюро заявили, що рішення не проводити вибори поблизу лінії розмежування на Донбасі відобразилося на громадській довірі. "Рішення не проводити вибори у 18 підконтрольних уряду територіальних громадах... не було достатньо прозорим і не дало можливості повною мірою забезпечити дотримання прав громадян, що також відобразилося на громадській довірі", - сказала Гісладоттір.

Опитування Зеленського

Як повідомлялося, 13 жовтня президент Зеленський оголосив про проведення в Україні в день голосування на місцевих виборах25 жовтня всенародного опитування, на якому громадянам буде запропоновано відповісти на п'ять запитань.

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За словами глави держави, результати опитування не матимуть юридичних наслідків, а сам він планує використовувати його дані для своїх майбутніх пропозицій депутатам. Він також повідомив, що на проведення загальнонаціонального опитування 25 жовтня не виділятимуть коштів із державного бюджету. Опитування 25 жовтня проводили волонтери.

Дані обробки понад 70 відсотка опитувальних листів засвідчили, що переважна більшість громадян України, які взяли участь в опитуванні, підтримали ідеї щодо запровадження довічного ув'язнення за корупцію, скорочення чисельності депутатів Верховної Ради, легалізації канабісу в медичних цілях і використання Україною гарантій Будапештського меморандуму. При цьому лише половина учасників опитування (46,7 відсотка) підтримали створення вільної економічної зони (ВЕЗ) на території Донецької та Луганської областей, тоді як інша половина (46,5 відсотка) виступили "проти".