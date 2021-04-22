РФ проти продовження мандата місії ОБСЄ на кордоні з Україною - США

Росія виступила проти продовження мандата місії прикордонних спостерігачів ОБСЄ у пунктах пропуску "Гуково" і "Донецьк" на кордоні з Україною, повідомила місія США в ОБСЄ.

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"Нинішнє заперечення Росії проти продовження мандата місії прикордонних спостерігачів ОБСЄ виглядає лише останнім у довгій низці невиконаних обіцянок і останньою демонстрацією Росією того, що підтримання добрих відносин зі своїми сусідами просто не є пріоритетом", - йдеться в повідомленні на сторінці місії США при ОБСЄ у Twitter у четвер, 2 вересня.

Повірена у справах місії США при ОБСЄ Кортні Остріан наголосила, що Сполучені Штати глибоко шкодують про те, що Росія оголосила, що не приєднається до консенсусу щодо продовження мандата місії і механізмів фінансування наприкінці вересня, попри чітку впевненість держав-учасниць у тому, що місія прикордонних спостерігачів відграє значну роль як захід побудови довіри і гарантія прозорості.

"Як зазначалося в заявах у постійній раді, як сьогодні, так і раніше держави-учасниці твердо переконані в тому, що місія ефективно і професійно виконувала свій погоджений мандат. Я хотіла б зазначити, що мої шановні російські колеги раніше, здавалося, погоджувалися з такою оцінкою роботи місії прикордонних спостерігачів", - йдеться в повідомленні від імені Остріан на сайті Місії США при ОБСЄ.

Тимчасова повірена додала, що, попри обмежене географічне охоплення місії, вона відіграє важливу роль у наданні неупередженої звітності про перетин кордонів у цих двох точках і, в ширшому сенсі, як захід зміцнення довіри.

"Я нагадую постійній раді, що Росія підписала Мінські протоколи в 2014 році, які містять текст, який гарантує "постійний моніторинг українсько-російського державного кордону та перевірку з боку ОБСЄ", - наголосила Остріан.

Київ засуджує такі наміри

Як заявили в міністерстві закордонних справ України, Київ рішуче засуджує намір Росії не продовжувати мандат Місії спостерігачів ОБСЄ на російських прикордонних пунктах пропуску "Гуково" і "Донецьк" після 30 вересня 2021 року. "2 вересня під час засідання Постійної ради ОБСЄ Російська Федерація виголосила ухвалене президентом РФ рішення не підтримувати наявний у рамках ОБСЄ широкий консенсус щодо продовження мандата Місії спостерігачів ОБСЄ на російських пунктах пропуску через державний кордон "Гуково" і "Донецьк" після 30 вересня 2021 року", - йдеться в заяві українського зовнішньополітичного відомства. Реалізація цього наміру є "продовженням дій Росії, спрямованих на свідомий саботаж імплементації Мінських домовленостей", вважають в МЗС України. "Розглядаємо таке рішення РФ як свідчення її планів продовжувати і збільшувати постачання зброї, військового обладнання, боєприпасів, регулярних військ і найманців на тимчасово окуповану територію України в Донецькій та Луганській областях", - зазначається в заяві.

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні була створена 2014 року.

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