 Засідання ТКГ: в ОБСЄ знову кажуть про відсутність прогресу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.07.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Засідання ТКГ: в ОБСЄ знову кажуть про відсутність прогресу

Спецпредставниця голови ОБСЄ в Україні Гайді Ґрау йде зі своєї посади без помітних зрушень у мирному процесі в рамках ТКГ.

Гайді Ґрау йде з посади спецпредставниці голови ОБСЄ в Україні

Гайді Ґрау йде з посади спецпредставниці голови ОБСЄ в Україні

Спеціальна представниця голови ОБСЄ в Україні та в Тристоронній контактній групі (ТКГ) з врегулювання на Донбасі Гайді Ґрау (Heidi Grau) констатувала, що ситуація з безпекою на Сході України в останні місяці продовжує погіршуватися. Як наголошується в її заяві за підсумками чергового засідання ТКГ, оприлюдененій ввечері у середу, 21 липня, зона навколо ділянки розведення сил і засобів поблизу Золотого "перетворюється на гарячу точку". Крім того, Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ продовжує фіксувати збільшення використання важких озброєнь на Донбасі, зазначила Ґрау.

У середу відбулися чергові зустрічі ТКГ і її робочих груп в форматі відеоконференцій, про підсумки яких поінформувала Ґрау. "Учасники робочої групи з безпеки в черговий раз зосередили свою увагу на загальних концептуальних темах. Повторення давно відомих позицій не дозволяє прийти до практичних рішень", - зазначила спецпредставниця голови ОБСЄ. За її словами, невирішені процедурні питання знову не дозволили політичній робочій групі провести формальне засідання. Під час неформальних консультацій знайти конструктивне рішення і відновити роботу, долаючи політичні розбіжності, не вдалося, додала спецпредставниця ОБСЄ.

Під час засідання гуманітарної робочої групи її учасники обмінялися оновленими списками розшукуваних осіб. Вони також обговорили "процесуальне очищення" звільнених. В черговий раз не вдалося домогтися прогресу в питанні відкриття нових пунктів пропуску у Золотому і Щасті Луганської області, зауважила Ґрау.

Вона поінформувала, що економічна робоча група обговорила широкий спектр питань: водопостачання, пенсійні виплати, інспекцію МАГАТЕ в окремих районах Донецької і Луганської області. Особливу увагу було знову приділено питанням екології. Зокрема, вдалося просунутися в дискусії про створення експертної групи з дослідження ситуації в затоплених шахтах уздовж лінії зіткнення, підкреслила Ґрау.

Читайте також: Мінськ або…? Куди можуть "переїхати" переговори щодо Донбасу

Вона нагадала, що засідання 21 липня було останнім для неї у ролі спеціальної представниці голови ОБСЄ в Україні та в Тристоронній контактній групі.

Наступник Гайді Ґрау посол Мікко Кіннунен вступає на посаду спеціального представника голови ОБСЄ в Україні 1 серпня. Наступне засідання ТКГ заплановане на 26 серпня.

Дивитись відео 05:40

Розведення військ у Золотому: жовтий режим, сіра зона та надія на мир (06.11.2019)

Також за темою

MINSK, BELARUS - FEBRUARY 12, 2020: Heidi Grau, Special Representative of the OSCE Chairperson-in-Office in Ukraine and in the Trilateral Contact Group, holds a press briefing after a session of the Trilateral Contact Group on Ukraine. Natalia Fedosenko/TASS

Спецпредставниця ОБСЄ заявляє про перешкоджання роботі СММ на Донбасі 24.06.2021

Спецпредставниця голови ОБСЄ Гайді Ґрау поскаржилася на систематичні обмеження та перешкоджання вільному пересуванню моніторингової місії на Донбасі. Вона також повідомила, що П'єр Морель і Тоні Фріш залишають ТКГ.

21.02.2015 Ukrainian prisoners of war prepare to march before a prisoner exchange in separatist controlled territory, near Zholobok, Ukraine, Saturday, Feb. 21, 2015. Ukrainian military and separatist representatives exchanged dozens of prisoners under cover of darkness at a remote frontline location Saturday evening. 139 Ukrainian troops and 52 rebels were exchanged, according to a separatist official overseeing the prisoner swap at a no man¿s land location near the village of Zholobok, some 20 kilometers (12 miles) west of Luhansk. (AP Photo/Vadim Ghirda)

Київ каже про відсутність прогресу на переговорах ТКГ 09.06.2021

Київ запропонував ОРДЛО обміняти важкохворих українців, яких тримають у тюрмах на тимчасово окупованих територіях. Прогресу на засіданні ТКГ з цього питання, а також підтвердження припинення вогню, не досягли.

Prisoners of war (POWs), wearing protective masks amid the coronavirus disease (COVID-19) outbreak, line up during the exchange of prisoners between Ukraine and the separatist republics near the Mayorsk crossing point in Donetsk Region, Ukraine April 16, 2020. Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.

Обмін утримуваними особами між Києвом і ОРДЛО: як вийти з глухого кута 22.06.2021

Процес обміну утримуваними особами між Києвом та ОРДЛО не зрушує з мертвої точки вже понад рік. DW розбиралася у причинах того, чому гальмує цей процес.

Реклама

Докладно

Будівництво газопроводу Північний потік-2 у Балтійському морі

Політики й експерти ФРН про угоду щодо "Північного потоку-2"

У суперечці про газопровід "Північний потік-2" Німеччина і США досягли домовленості. Хто може вважати себе переможцем?  

Північний потік-2 таки добудують

Угода між США і ФРН щодо Nord Stream 2: що обіцяють Києву

У рамках угоди щодо "Північного потоку-2" зі США Німеччина надасть Києву понад 200 мільйонів євро додаткової допомоги.  