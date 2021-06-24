Засідання ТКГ: в ОБСЄ знову кажуть про відсутність прогресу

Спеціальна представниця голови ОБСЄ в Україні та в Тристоронній контактній групі (ТКГ) з врегулювання на Донбасі Гайді Ґрау (Heidi Grau) констатувала, що ситуація з безпекою на Сході України в останні місяці продовжує погіршуватися. Як наголошується в її заяві за підсумками чергового засідання ТКГ, оприлюдененій ввечері у середу, 21 липня, зона навколо ділянки розведення сил і засобів поблизу Золотого "перетворюється на гарячу точку". Крім того, Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ продовжує фіксувати збільшення використання важких озброєнь на Донбасі, зазначила Ґрау.

У середу відбулися чергові зустрічі ТКГ і її робочих груп в форматі відеоконференцій, про підсумки яких поінформувала Ґрау. "Учасники робочої групи з безпеки в черговий раз зосередили свою увагу на загальних концептуальних темах. Повторення давно відомих позицій не дозволяє прийти до практичних рішень", - зазначила спецпредставниця голови ОБСЄ. За її словами, невирішені процедурні питання знову не дозволили політичній робочій групі провести формальне засідання. Під час неформальних консультацій знайти конструктивне рішення і відновити роботу, долаючи політичні розбіжності, не вдалося, додала спецпредставниця ОБСЄ.

Під час засідання гуманітарної робочої групи її учасники обмінялися оновленими списками розшукуваних осіб. Вони також обговорили "процесуальне очищення" звільнених. В черговий раз не вдалося домогтися прогресу в питанні відкриття нових пунктів пропуску у Золотому і Щасті Луганської області, зауважила Ґрау.

Вона поінформувала, що економічна робоча група обговорила широкий спектр питань: водопостачання, пенсійні виплати, інспекцію МАГАТЕ в окремих районах Донецької і Луганської області. Особливу увагу було знову приділено питанням екології. Зокрема, вдалося просунутися в дискусії про створення експертної групи з дослідження ситуації в затоплених шахтах уздовж лінії зіткнення, підкреслила Ґрау.

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Вона нагадала, що засідання 21 липня було останнім для неї у ролі спеціальної представниці голови ОБСЄ в Україні та в Тристоронній контактній групі.

Наступник Гайді Ґрау посол Мікко Кіннунен вступає на посаду спеціального представника голови ОБСЄ в Україні 1 серпня. Наступне засідання ТКГ заплановане на 26 серпня.