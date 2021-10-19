Блокування роботи місії ОБСЄ на Донбасі: на що розраховувати Україні

У діяльності Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ на непідконтрольній Києву території Донбасу стався серйозний збій. Члени збройних формувань проросійських сепаратистів кілька днів тому заблокували готелі у Донецьку та Горлівці, де перебувають спостерігачі місії. До такого блокування проросійські сепаратисти вдалися у відповідь на затримання Збройними силами України члена проросійських збройних формувань. Українська сторона закидає затриманому шпигунську діяльність. Сам затриманий стверджує, що є членом Спільного центру з контролю й координації (СЦКК).

Щоправда, згодом проросійські сепаратисти розблокували готель у Горлівці, про що повідомляється в звіті СММ ОБСЄ від 19 жовтня. А от щодо ситуації в Донецьку на момент публікації матеріалу інформація була відсутня. Робота ж СММ ОБСЄ на непідконтрольних українському уряду територіях Луганської області триває у звичайному режимі, повідомили у пресслужбі СММ ОБСЄ у відповідь на запит DW.

На що розраховують проросійські сепаратисти

Складно зрозуміти, чому, вимагаючи від Києва звільнення затриманого бойовика, представники "ДНР" вирішили заблокувати саме членів міжнародної спостережної місії і яким чином ОБСЄ може натиснути в цьому питанні на українське керівництво?

Спостережна місія Організації з безпеки та співпраці Європи (СММ ОБСЄ) - це неозброєна цивільна місія, яка з березня 2014-го року проводить моніторинг безпекової ситуації як по всій Україні, так і в зоні конфлікту на Донбасі, зокрема на непідконтрольній Києву території. Серед іншого - СММ фіксує випадки порушення режиму припинення вогню, здійснює контроль над переміщенням техніки та озброєнь, застосуванням заборонених видів зброї. Крім того, проводить моніторинг ситуації з дотриманням прав людини й основних свобод, ситуації на ділянці кордону, що не контролюється урядом України та КПВВ на Донбасі, а також моніторить обмін полоненими.

Водночас, організація покликана сприяти діалогу між усіма сторонами конфлікту. Зокрема, ОБСЄ разом з російською та українською делегаціями є учасником Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на сході України.

Член ТКГ: "Фактичне захоплення в заручники"

Член української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Сергій Гармаш назвав блокування роботи СММ ОБСЄ в Горлівці "фактично захопленням у заручники". Втім, "до серйозних наслідків тимчасове припинення моніторингу ОБСЄ для України не призведе". На думку Гармаша, у такий спосіб "ЛНР/ДНР" хочуть домогтися "власної суб'єктивізації в мінському процесі" і чинять прямий тиск на ОБСЄ з метою вирішення питання лояльності до них.

Гармаш нагадав, що влітку цього року відбулась ротація представників ОБСЄ в Україні. На його думку, нинішня команда ОБСЄ в Україні більш об'єктивна, аніж минула.

"Це викликає роздратування, невдоволення Росії, - продовжив Гармаш. - Тому їхня головна мета - чинити тиск, щоб ОБСЄ відповідала очікуванням Росії на переговорах, а не звільнення Косяка".

Пересування територіями ще не означає повноцінної роботи

Військовий експерт та співголова громадської організації "Права справа" з Луганщини Дмитро Снєгирьов, у свою чергу, застерігає перед небезпеками, які несе в собі обмеження та перешкоди в діяльності СММ ОБСЄ. "В умовах блокування роботи місії ми фактично позбавлені можливості отримання об'єктивної інформації щодо переміщення регулярних підрозділів збройних сил Росії на окуповану територію", - каже Снєгирьов.

За його словами, навіть те, що спостерігачі ОБСЄ можуть їздити територіями, ще не означає їхньої повноцінної роботи, вважає Снєгирьов. Підтвердження цьому можна знайти у звітах спостерігачів. Так, у звіті за 18 жовтня повідомляється про обмеження свободи пересування спостерігачів, зокрема, поблизу Кремінця в Донецькій області та на блокпості збройних формувань південніше мосту біля Станиці Луганської на Луганщині.