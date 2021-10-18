 Блокування місії ОБСЄ: спостерігачі продовжують роботу на Луганщині | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.10.2021

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Новини

Блокування місії ОБСЄ: спостерігачі продовжують роботу на Луганщині

ОБСЄ не зупиняла повністю роботу моніторингових патрулів на Донбасі, попри блокування у Донецьку та Горлівці. Спостерігачі продовжують роботу на Луганщині й закликають усунути перешкоди в роботі місії.

Автомобіль місії ОБСЄ та українські військові (архівне фото)

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ в Україні продовжують роботу на непідконтрольних українському уряду територіях Луганської області, попри блокування роботи місії в Донецьку та Горлівці. Про це повідомила пресслужба СММ ОБСЄ у відповідь на запит DW.

"Патрулювання в непідконтрольних уряду районах у Луганській області триває відповідно до мандату місії", - зазначається у відповіді. Водночас через блокування бази спостерігачів у готелі Донецька СММ не змогла відрядити жодного патруля для виконання своїх обов'язків, говориться в повідомленні.

У моніторинговій місії ОБСЄ закликали усунути будь-які перешкоди для свободи пересування спостерігачів.

У "ДНР" вимагають звільнення затриманого бойовика

Нагадаємо, 17 жовтня у ОБСЄ повідомили, що бойовики заблокували спостерігачів СММ у готелі в Горлівці. Сепаратисти вимагають звільнити затриманого раніше Збройними силами України члена збройних формувань. Із такими ж вимогами раніше місцеві сепаратисти заблокували спостерігачів у готелі Донецька. Йдеться про бойовика з Луганщини, громадянина РФ Андрія Косяка, якого напередодні затримали українські військові. За версією українських правоохоронців, він шпигував, видаючи себе за розмінувальника.

Відповідно до звіту СММ ОБСЄ, 17 жовтня сепаратисти також не дали трьом автомобілям спостерігачів проїхати на непідконтрольну Києву територію Донецької області поблизу населеного пункту Кремінець.

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Як зазначається у звіті, чоловік "у військовому одязі" заявив, що патрулі СММ не пропускатимуть, "допоки з ними не буде захопленого члена збройних формувань". 

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