Делегація України в ТКГ: Спостерігачів ОБСЄ де-факто захопили в заручники

В українській делегації у ТКГ назвали дії "ДНР" щодо місії ОБСЄ "фактичним захопленням заручників". У МЗС України заявили про "роздування збройного конфлікту" на Донбасі.
Представник української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) із мирного врегулювання конфлікту на Донбасі порівняв блокування в готелі в Горлівці спостерігачів місії ОБСЄ із захопленням заручників. "У Горлівці фактично захопили в заручники співробітників Моніторингової місії ОБСЄ (СММ ОБСЄ)", - написав у понеділок, 18 жовтня, на своїй сторінці у Facebook Сергій Гармаш, який в українській делегації в ТКГ представляє непідконтрольні Києву райони Донбасу.
"Нагадаю, ОБСЄ - це 57 держав, і всі рішення в ній ухвалюють консенсусом. Тобто свою згоду на направлення СММ ОБСЄ на Донбас і гарантії імунітету її членам давала і Росія", - акцентував представник української делегації. На його думку, цей факт свідчить про те, що Росія кинула виклик "всім іншим 56 країнам-членам ОБСЄ".
В українському міністерстві закордонних справ (МЗС) тим часом закликали Росію "припинити провокації проти міжнародних спостерігачів місії ОБСЄ, розблокувати їхнє пересування, забезпечити безперешкодний доступ на тимчасово окупованих територіях в Донецькій та Луганській областях, гарантувати безпеку". Україна взаємодіє з міжнародними партнерами для відновлення роботи місії ОБСЄ, повідомив речник міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.
"Блокування і тиск на спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Донецьку - елемент зусиль РФ з руйнування Мінських домовленостей, що продовжуються, і роздування збройного конфлікту"- сказав Ніколенко агентству "Інтерфакс-Україна" 18 жовтня.
Нагадаємо, 17 жовтня у ОБСЄ повідомили, що проросійські бойовики заблокували спостерігачів СММ у готелі в Горлівці, яку контролює самопроголошена "ДНР". Сепаратисти вимагають звільнити затриманого раніше Збройними силами України члена проросійських збройних формувань. Із такими ж вимогами раніше місцеві сепаратисти заблокували спостерігачів у готелі Донецька. Ідеться про бойовика з Луганщини, громадянина РФ Андрія Косяка, якого напередодні затримали українські військові. За версією українських правоохоронців, він шпигував, видаючи себе за розмінувальника.
Кількість випадків порушення режиму припинення вогню на Донбасі суттєво зросла, збільшилась кількість жертв серед мирного населення. Таким став висновок СММ ОБСЄ і європейських учасників міжнародної моніторингової місії.
Москва виступає проти продовження мандата місії ОБСЄ у пунктах пропуску "Гуково" і "Донецьк" на кордоні з Україною.