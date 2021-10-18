Делегація України в ТКГ: Спостерігачів ОБСЄ де-факто захопили в заручники

Представник української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) із мирного врегулювання конфлікту на Донбасі порівняв блокування в готелі в Горлівці спостерігачів місії ОБСЄ із захопленням заручників. "У Горлівці фактично захопили в заручники співробітників Моніторингової місії ОБСЄ (СММ ОБСЄ)", - написав у понеділок, 18 жовтня, на своїй сторінці у Facebook Сергій Гармаш, який в українській делегації в ТКГ представляє непідконтрольні Києву райони Донбасу.

"Нагадаю, ОБСЄ - це 57 держав, і всі рішення в ній ухвалюють консенсусом. Тобто свою згоду на направлення СММ ОБСЄ на Донбас і гарантії імунітету її членам давала і Росія", - акцентував представник української делегації. На його думку, цей факт свідчить про те, що Росія кинула виклик "всім іншим 56 країнам-членам ОБСЄ".

МЗС: Росія роздмухує збройний конфлікт

В українському міністерстві закордонних справ (МЗС) тим часом закликали Росію "припинити провокації проти міжнародних спостерігачів місії ОБСЄ, розблокувати їхнє пересування, забезпечити безперешкодний доступ на тимчасово окупованих територіях в Донецькій та Луганській областях, гарантувати безпеку". Україна взаємодіє з міжнародними партнерами для відновлення роботи місії ОБСЄ, повідомив речник міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"Блокування і тиск на спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Донецьку - елемент зусиль РФ з руйнування Мінських домовленостей, що продовжуються, і роздування збройного конфлікту"- сказав Ніколенко агентству "Інтерфакс-Україна" 18 жовтня.

Що вимагають бойовики "ДНР"

Нагадаємо, 17 жовтня у ОБСЄ повідомили, що проросійські бойовики заблокували спостерігачів СММ у готелі в Горлівці, яку контролює самопроголошена "ДНР". Сепаратисти вимагають звільнити затриманого раніше Збройними силами України члена проросійських збройних формувань. Із такими ж вимогами раніше місцеві сепаратисти заблокували спостерігачів у готелі Донецька. Ідеться про бойовика з Луганщини, громадянина РФ Андрія Косяка, якого напередодні затримали українські військові. За версією українських правоохоронців, він шпигував, видаючи себе за розмінувальника.