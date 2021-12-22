Київ відреагував на закиди РФ про "хімзброю США на Донбасі"

Міністерство закордонних справ України (МЗС) назвало інсинуаціями заяву міністра оборони РФ Сергія Шойгу про те, що американські військові нібито привезли на Донбас хімічну зброю та готують провокацію. Про це у середу, 22 грудня, заявив речник МЗС Олег Ніколенко. Раніше заяву Шойгу неправдивою назвали у США.

"Категорично відкидаємо інсинуації в бік України, які пролунали під час засідання колегії міністерства оборони Російської Федерації. Заяви міністра оборони про нібито хімічні речовини, інструкторів американських приватних військових компаній, обстріли житлових кварталів на Донбасі - чергові приклади масованої російської дезінформації. Росія продовжує створювати інформаційне прикриття для можливих подальших провокацій її військ на українській території", - йдеться у коментарі Ніколенка, який є у розпорядженні DW.

Речник МЗС закликав російське керівництво "припинити ворожу риторику і мову ультиматумів" і підкреслив, що припинення російської збройної агресії проти України і відмова РФ від логіки конфронтації стане найкращою гарантією безпеки на Європейському континенті.

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Звинувачення Шойгу

Гучну заяву Сергій Шойгу зробив напередодні на засіданні колегії міноборони в Москві за участю президента РФ Володимира Путіна. За його словами, на схід України начебто прибули 120 співробітників американських приватних військових компаній, які привезли з собою невстановлену хімічну зброю в міста Авдіївка та Лиман на Донеччині та нібито готують провокацію .

Окрім того, Шойгу заявив, що НАТО перекидає війська на "східний фланг" і проводить навчання, на яких "відпрацьовуються різні варіанти застосування коаліційних угруповань проти Росії, залучення позаблокових держав: Грузії, Молдови та України".

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В США заяву Шойгу назвали фальшивою риторикою

Як заявив представник Пентагону Джон Кірбі, заява Сергія Шойгу нібито про провокацію з хімічною зброєю абсолютно неправдива.

Більше того, представник Державного департаменту США Нед Прайс закликав Росію "припинити використовувати фальшиву, підбурюючу риторику" і вжити заходів щодо деескалації ситуації. "Всупереч заявам міністра оборони Росії, Росія та її представники відповідають за ескалацію напруги, а не Україна чи Сполучені Штати", - написав він у Twitter.

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