 ЄС вирішив продовжити на пів року економічні санкції щодо Росії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.12.2021

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Новини

ЄС вирішив продовжити на пів року економічні санкції щодо Росії

Рішення продовжити економічні санкції щодо Росії ухвалили одноголосно. Брюссель закликав Москву виконати мінські угоди.

Глава Європейської ради Шарль Мішель

Глава Європейської ради Шарль Мішель

Глави держав та урядів Євросоюзу під час саміту 16 грудня ухвалили рішення про продовження на пів року економічних санкцій щодо Росії. Про це у п'ятницю, 17 грудня, написав у Twitter голова Європейської ради Шарль Мішель.

За його словами, рішення ухвалено "одностайно". "Ми закликаємо Росію виконати свою частину угоди та перейти до реалізації мінських угод", - наголосив він.

До кінця липня 2022 року

Санкції продовжено на шість місяців - до 31 липня 2022 року. Формально рішення про них буде закріплене наприкінці січня 2022 року після закінчення чинних обмежень.

Санкції ЄС були вперше запроваджені у липні 2014 року через агресивні дії Москви щодо України. Вони включають обмеження доступу на первинний і вторинний ринок капіталу ЄС для п'яти російських фінустанов із мажоритарною часткою держави, а також для трьох великих російських енергетичних компаній і трьох оборонних компаній, експортну та імпортну заборону на торгівлю зброєю, обмеження доступу Росії до окремих технологій і послуг, що використовуються для розробки та видобутку нафти.

У березні 2015 року лідери ЄС вирішили прив'язати зняття режиму обмежувальних заходів із повною реалізацією мінських угод. Оскільки їх не було виконано до кінця грудня 2015 року, Рада ЄС продовжила економічні санкції до 31 липня 2016 року. Після цього вони неодноразово продовжувалися на шість місяців після оцінки виконання мінських домовленостей.

Саміт ЄС пригрозив Москві потужними санкціями

Також саміт ЄС у ніч на 17 грудня пригрозив Росії новими потужними санкціями у разі подальшої агресії щодо України. "Європейська рада наголошує на терміновій необхідності Росії знизити напруженість, створену нарощуванням військ біля її кордонів з Україною та агресивною риторикою", - наголошується в заяві за підсумками переговорів.

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Лідери ЄС підтвердили повну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України. "Відповіддю на будь-яку подальшу військову агресію проти України стануть масштабні наслідки та висока ціна, що включає обмежувальні заходи, скоординовані з партнерами", - наголошується у комюніке. Водночас Єврорада висловилася за підтримку дипломатичних зусиль, зокрема у "нормандському форматі", з метою повної імплементації мінських угод.

Нагадаємо, 16 грудня Європарламент ухвалив резолюцію, в якій закликав Європейську Раду бути готовою без зволікань запровадити жорсткі санкції, якщо Росія спрямує свою армію проти України. Під санкційні обмеження мають потрапити російські військові, причетні до планування ймовірного вторгнення в Україну та люди з найближчого оточення президента РФ Володимира Путіна, а також члени їхніх родин. Окрім цього, євродепутати закликають відключити Росію від платіжної системи SWIFT та спрямувати санкційні обмеження "на важливі сектори російської економіки".

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